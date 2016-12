El Patagónico | Regionales | DIA DEL PETRÓLEO - 13 diciembre 2016 Petroleros volverán a manifestarse en las rutas 3 y 26 para defender su trabajo La convocatoria es a las 10. Al igual que la masiva marcha del 6 de mayo, los gremios de la industria plantearán sus reclamos al Gobierno nacional y a las operadoras. Unos 1.600 puestos de trabajo corren peligro en la Cuenca del Golfo San Jorge si a partir de enero se producen cambios bruscos en el "barril criollo" y otros incentivos.

Los trabajadores petroleros vuelven a marchar en defensa de sus puestos de empleo y en reclamo de un cambio en la política para el sector desde el gobierno de Mauricio Macri. A las 10 será la concentración en una convocatoria realizada por los dos sindicatos de la industria –Petroleros Privados y Petroleros Jerárquicos-, para movilizarse hasta la rotonda del cruce de las rutas 3 y 26.

La fecha es más que simbólica. El 13 de diciembre de 1907, un equipo perforador hallaba los primeros litros de petróleo en Comodoro Rivadavia. El Pozo N°2 está en el barrio Mosconi y alrededor suyo está construido el Museo del Petróleo, actualmente a cargo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

A 109 años de ese día, la industria atraviesa una de sus épocas de mayor incertidumbre y una crisis difícil de controlar. El gremio de convencionales a cargo de Jorge Avila y el de jerárquicos, comandado por José Llugdar, esperan movilizar a 15 mil personas, entre trabajadores del sector y miembros de organizaciones adherentes.

"Todos los ciudadanos debemos participar en defensa de la Capital Nacional del Petróleo para que el año que viene no sea la 'Capital Nacional de la desocupación'", manifestó Avila en declaraciones radiales. Y reiteró que hay 1.600 empleos en peligro a partir de enero.

"Vamos a nacionalizar el conflicto. Se viene la 'Carpa Negra', también va a estar Santa Cruz, Salta, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, todas la provincias que están quedando afuera. El hijo preferido del Gobierno es Neuquén, no hay duda", apuntó. "Acá vivimos del petróleo y no podemos ser descartados", insistió.



LOS RECLAMOS

Los detalles de la movilización se confirmaron el sábado en plenario de delegados. Hoy a las 10 es la concentración y el sindicato les pidió a los asistentes que lleven una bandera argentina. Una hora antes, desde la sede del sindicato de base en Callao y Constituyentes, los petroleros marcharán hasta el cruce de 3 y 26 con las consignas de defensa del empleo y contra la flexibilización laboral.

El pliego de reclamos incluye sostener el "Barril Criollo", reestablecer los reembolsos por puertos patagónicos, la prórroga del subsidio por barril de exportación cuando los precios internacionales sean magros, la suspensión de la importación de hidrocarburos y el incremento del precio de gas en boca de pozo para todos los yacimientos del país.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut señala que en los últimos 14 años el Gobierno nacional se benefició con la actividad petrolera. En ese período fueron ocho mil millones de dólares los surgidos por retenciones a las exportaciones y que sirvieron para subsidiar el precio del gas, de la electricidad y de los combustibles.

Mirando hacia adelante, la propuesta del sindicato es aumentar la capacidad de refino del país, la reactivación de los equipo stand by y fortalecer a YPF para que no haya intentos de reprivatizarla. Y en el plano de los beneficios laborales, piden paritarias libres y manifiestan el apoyo al proyecto de reforma al Impuesto las Ganancias.



PRESENCIAS POLITICAS

El gobernador Mario Das Neves salió en los últimos días a criticar fuertemente al Gobierno de Mauricio Macri, luego de la derogación de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos, lo que afecta de manera sensible a actividades como la pesca y el petróleo.

A la vez, en el caso de la industria hidrocarburífera, cualquier cambio en la cotización del barril de petróleo en el mercado interno -como pretende Nación para acoplarlo a los precios internacionales-, repercutirá en la recaudación por regalías además de su impacto social.

Además de Avila y Llugdar se espera que haya presencia de gremios vinculados a la industria de toda la cuenca. Al igual que el viernes 6 de mayo, la idea es generar un gran acto en ese punto estratégico de acceso a los yacimientos y recibir las adhesiones de organizaciones y sindicatos de todas las ramas.

El intendente Carlos Linares también estará presente en la rotonda. Lo confirmó ayer luego de una reunión con Avila. "Todos tenemos que defender la actividad petrolera porque no es un tema del empleado petrolero, es un tema de toda la ciudad. Comodoro es uno solo y tenemos que estar todos juntos en esta lucha", opinó.

