Petroquímica consiguió un triunfo importante

Petroquímica derrotó en la tarde de ayer como local a Huracán por 1-0 en el marco de la octava fecha del torneo Inicial 'A' del fútbol de Comodoro Rivadavia. El gol del partido lo marcó Jorge Lasso, de tiro penal, y generó polémica, ya que fue esquinado y terminó afuera del arco, pero a instancia del juez de línea, fue convalidado porque el asistente vio que el balón ingresó y salió por un agujero que tenía la red.

El partido fue entretenido pese a que ninguno jugó bien, pero sí fue emotivo y con final dramático porque Huracán se fue a todo por el empate. A su vez, el color lo puso la hinchada local por el marco que le dio a la linda tarde que cayó sobre la ciudad. La primera mitad fue intensa y dinámica. Huracán fue más quien propuso juego y Petroquímica presionó arriba y buscó lastimar con alguna contra. En el primer minuto de juego el equipo visitante pudo abrir el marcador con un cabezazo de Lucio Barroca que dio en el travesaño. Prosiguió mejor el "Globo" aunque de a poco el local emparejó las acciones con la presión ordenada que ejercía. Tuvo chances el equipo de Jorge Montesino con un disparo largo de Tobías Gorosito y luego lo perdió Fabián Zuñiga, luego de que Jonathan Leguizamón saque casi de adentro una pelota que le había picado mal y que podía haber terminado en el blooper del día. La visita también intentó con la presión cortar los circuitos de juego del equipo de Edgardo Gordillo y aprovechar la movilidad de Juan Bilbao en ataque, pero ni el delantero ni sus compañeros estuvieron finos en la definición.

Por su parte, Petroquímica probó con remates de larga distancia de Marcos Matus y Emiliano Orquera, y ambos se fueron desviados por poco. Con la paridad en el marcador, se fueron al vestuario.

El complemento comenzó parecido. La visita iba en busca de la apertura del tanteador y Petroquímica sólido en el fondo. Sobre los 14m llegaría la jugada que cambiaría el rumbo del partido y traería a su vez polémica. Marcos Matus recibió en el área, se sacó una marca, encaró a Maximiliano Biasussi y cayó en el área. El árbitro, Claudio Quintana, decretó la pena máxima y Lasso se preparó para hacerse cargo de la ejecución. El remate esquinado chocó contra los carteles publicitarios detrás del arco y nadie, excepto el delantero, gritó el gol. El que lo percibió fue el asistente e inmediatamente le confirmó a Quintana que había sido auténtico y que el balón se había filtrado por un agujero de la red. Protestas de los visitantes y festejos con dudas de los locales hicieron generar dudas entre los asistentes. Luego, la charla obligada entre árbitro y asistente reafirmaron la decisión y los de kilómetro 8 se ponían arriba. Ahí el partido cambió ya que Huracán fue por el empate dejando también espacios atrás para las contras del rival. Por momentos lo arrinconó pero ni Toledo, ni Biasussi y tampoco Benites tuvieron finos para definir en las que tuvieron. Petroquímica claramente en su campo y rechazando todo lo que se aproximaba, también pudo liquidarlo con Lasso sobre el final pero finalmente José Alcain se quedó con el mano a mano. Importante victoria del conjunto verdolaga que le permite respirar y seguir levantando el rendimiento como mostró en los últimos partidos. Del otro lado, más dudas para un Huracán que no se afianza ni en el Federal B ni en el torneo local.

Cabe destacar, que post partido pudimos ver las imágenes registradas por José Luis Gallardo para la página de Facebook "Club Social y Deportivo Petroquímica Comodoro Rivadavia", donde se disipan las dudas y se ve que la pelota ingresa dentro de los tres palos y el gol es legítimo.



SINTESIS



PETROQUIMICA 1 - HURACAN 0

Petroquímica: Jonathan Leguizamón; Germán Rivas, Julián Bahamonde, Franco Triviño y Leandro Gallardo; Emiliano Orquera, Darío Zalazar, Darío Matus y Guillermo Aguirre; Marcos Matus; Jorge Lasso. DT: Edgardo Gordillo.

Huracán: José Alcain; Quimey Marchessi, Maximiliano Biasussi, Ezequiel Llesona y Nicolás Toledo; Sebastián Benítes, Milton Blanco, Tobías Gorosito y Luciano Barroca; Fabián Zuñiga y Juan Bilbao. DT: Jorge Montesino.

Amarillas: PT: 37' Milton Blanco (H). ST: 14' Maximiliano Biasussi (H), 25' Franco Triviño (P) y 41' Nazareno Sosa (P).

Gol ST: 15' Jorge Lasso (P).

Cambios: 18' Maximiliano Vivas x Marcos Matus (P), 19' Gastón Mansilla x Bilbao y Jorge Barrera x Barroca (H), 30' Carlos Pisaya x Aguirre (P), 32'Brian Vivas x Marchessi (H) y 35' Nazareno Sosa x Zalazar (P).

Figura: Leandro Gallardo (P).

Incidencias: No hubo.

Cancha: Petroquímica.

Arbitro: Claudio Quintana.



LA 8A. FECHA



AYER

- Oeste Juniors 0 / Deportivo Roca 0.

- Petroquímica 1 / Huracán 0.

- Deportivo Sarmiento 0 / CAI 1.

POSTERGADO

- Florentino Ameghino vs Jorge Newbery.



PROXIMA FECHA: 9A.



- Deportivo Sarmiento vs Oeste Juniors.

- Huracán vs Florentino Ameghino.

- Deportivo Roca vs Petroquímica.

- CAI vs Jorge Newbery.



