El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 01 agosto 2017 Petroquímica y Náutico Rada Tilly se clasificaron para las semifinales "Petro" derrotó a Deseado Juniors 83-58 y en las "semi" se cruzará con el invicto Gimnasia, mientras que los de la villa balnearia derrotaron 76-45 a Escuela Municipal Pueyrredón y en la otra llave jugarán con Federación Deportiva.

Los equipos de Petroquímica y Náutico Rada Tilly lograron la noche del domingo clasificarse para las semifinales del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" que organiza la Asociación de Básquetbol de Comodoro Rivadavia.

El gimnasio de Náutico fue el escenario donde se jugaron los dos partidos de Primera división por la instancia de cuartos de final.

En primer lugar, Petroquímica logró una gran victoria sobre Deseado Juniors a quien vencieron por 83 a 58 y de esa manera, el elenco de Kilómetro 8 selló su pasaje para disputar una de las semifinales.

A continuación, se presentó el dueño de casa Náutico Rada Tilly quien no tuvo problemas para dejar en el camino a Escuela Municipal Pueyrredón a quien derrotó por 76 a 45.

De esa manera, Petroquímica jugará en la próxima instancia con Gimnasia y Esgrima, quien es el único equipo invicto, mientras que Náutico Rada Tilly se las verá con Federación Deportiva.



PANORAMA



Serie de 4tos. de final de Primera

- Deseado Junior 58 / Petroquímica 83.

- Náutico Rada Tilly 76 / Escuela Municipal Pueyrredón 45.



Sábado 5 en Socios Fundadores – Rama Masculina



Semifinales

19:00 Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly.

20:30 Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.



Domingo 6 en el Socios Fundadores - Rama Masculina

19:00 3er. Puestos (Perdedores sábado 5)

20:30 1er. Puestos (Ganadores sábado 5).



Sábado en el Socios Fundadores - Rama Masculina

- Hispano Americano 61 / Gimnasia 'Blanco' 39 (U17).



- Gimnasia 'Verde' 55 / Hispano Americano 84 (U15).

- Gimnasia 'Verde' 51 / Hispano Americano 61 (U13).

- Gimnasia 'Verde' 61 / Hispano Americano 64 (U17).



Domingo en el Socios Fundadores - Rama Masculina

- Gimnasia 'Negro' 48 / Hispano Americano 62 (U17).



En Náutico Rada Tilly - Rama Masculina

- Hispano Americano 80 / Náutico Rada Tilly 'Amarillo' 56 (U15).

- Hispano Americano 95 / Náutico Rada Tilly 22 (U13).

- Náutico Rada Tilly 61/ Hispano Americano 56 (U17).



Viernes 4 en el gimnasio "Diego Simón" - Rama Masculina

20:00 San Miguel vs Federación Deportiva (U17).

21:30 Federación Deportiva vs San Miguel (U23).



Sábado 5 en el gimnasio "Municipal Pico Truncado" - Rama Femenina

9:00 Escuela Pico Truncado vs Hispano Americano (U15).

10:30 Escuela Pico Truncado vs Hispano Americano (U17).

12:00 Escuela Pico Truncado vs Hispano Americano (U13).



Gimnasio "Socios Fundadores" – Rama Masculina

9:00 San Miguel vs Gimnasia y Esgrima (U23).

10:30 San Miguel vs Gimnasia 'Blanco' (U17).



En el Complejo Deportivo Municipal C. Olivia – "Ing. Knudsen" – Rama Masculina

11:00 Escuela Municipal Caleta Olivia 'Pitbull' vs Deseado Juniors (U13).

12:30 Escuela Municipal Caleta Olivia 'B' vs Deseado Juniors (U15).

14:30 Escuela Municipal Caleta Olivia 'A' vs Hispano Americano (U15).

16:00 Escuela Municipal Caleta Olivia 'Mosconi' vs Hispano Americano (U13).

17:30 Escuela Municipal Caleta Olivia vs Hispano Americano (U17).



En el gimnasio "Socios Fundadores" – Rama Masculina

13:30 Gimnasia 'Verde' vs San Miguel (U15).

16:00 Gimnasia 'Verde' vs San Miguel (U13).

17:30 Gimnasia 'Verde' vs San Miguel (U17).



En el gimnasio "Diego Simón" – Rama Femenina

17:00 Federación Deportiva vs Hispano Americano (U17).

18:30 Federación Deportiva vs Hispano Americano (U13).

20:00 Federación Deportiva vs Hispano Americano (U15).



Domingo 6 en el gimnasio "Municipal Pico Truncado" – Rama Masculina

09:00 Hispano Americano Escuela Pico Truncado (U15).

10:30 Hispano Americano Escuela Pico Truncado (U13).

12:00 Hispano Americano Escuela Pico Truncado (U17).



En el gimnasio "Socios Fundadores - Auxiliar" – Rama Femenina

10:00 Gimnasia y Esgrima vs Hispano Americano (U17).

11:30 Gimnasia y Esgrima vs Hispano Americano (U13).

14:00 Gimnasia y Esgrima vs Hispano Americano (U15).



En el Socios Fundadores – Rama Masculina

9:30 Gimnasia 'Negro' vs San Miguel (U17).



En Náutico Rada Tilly - Rama Masculina

10:00 San Miguel vs Náutico Rada Tilly (U13).

14:00 San Miguel vs Náutico Rada Tilly (U23).

15:30 San Miguel vs Náutico Rada Tilly 'Amarillo' (U15).

17:00 Náutico Rada Tilly vs San Miguel (U17).



Fuente: