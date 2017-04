El Patagónico | Autos y Motos - 29 abril 2017 Peugeot lanzó el 301 Posee dos niveles de equipamiento con ESP de serie y motores naftero y diésel. Precios a partir de 310 mil pesos.

Peugeot Argentina realizó en el mercado local el lanzamiento del 301, el sedán del segmento B fabricado en España y que meses atrás le dio la bienvenida a su primer rediseño. Así, más moderno y conectado, llega al país.

Primo del Citroën C-Elysée, con el que comparte plataforma, planta de producción y muchas de sus características, este sedán de 4,45 metros de longitud y 2,65 de distancia entre ejes cuenta con un flamante rediseño que lo acerca a los nuevos productos de la casa del León.

Las novedades de la zona delantera se presentan en los faros y la parrilla, que están acompañados por un paragolpes que también ha sido renovado. Atrás hay nuevas ópticas con luces que representan a las garras del León, mientras que los colores para la carrocería son los Blanco Banquise, Gris Shark, Gris Artense y Negro Onix.

Puertas adentro, el modelo es anunciado con una destacada habitabilidad para cinco pasajeros, mientras que las plazas traseras tienen asientos traseros con respaldos rebatibles 1/3-2/3 y el baúl ofrece 506 litros.

Las versiones de equipamiento son las Allure y Allure Plus. La primera ofrece aire acondicionado, dirección eléctrica variable, cierre centralizado a distancia, espejos eléctricos y levantavidrios (4) eléctricos, tapizados de tela Oline de color gris, detalle negro brillante en plancha, apertura interna de baúl, apertura interna de tanque de nafta y espejos, manijas y paragolpes del color de la carrocería.

El 301 Allure además posee ABS con REF, controles de estabilidad y tracción, airbags frontales y laterales para las plazas delanteras, Isofix, luces antiniebla, alarma antirrobo perimétrica, llantas de aleación Harvey de 15”, computadora de a bordo y radio con Bluetooth, MP3, USB y comandos en el volante.

Por su parte, la versión Allure Plus suma limitador y regulador de velocidad, sensor de estacionamiento trasero, parrilla con “damero” cromado, climatizador digital, cámara trasera, apoyabrazos central, luces diurnas de LED, equipo multimedia (navegador satelital y 3D, Apple MirrorLink, Apple Car Play, Android Auto y pantalla táctil de 7”), detalle cromado en plancha de a bordo, tapizados de tela y cuero, llantas de aleación diamantadas de 16 pulgadas y volante revestido con cuero.

Los motores disponibles son dos. El naftero es el 1.6 VTi tiene distribución variable, entrega 115 caballos y se asocia con una caja manual con cinco velocidades o una automática EAT6 (Efficient Automatic Transmission) con seis marchas, levas en el volante y función Sport. Está presente con los niveles Allure (manual) y Allure Plus (manual y automático).

La gama también cuenta con el motor 1.6 HDi, un turbodiésel con 92 caballos y 240 Nm de torque que se combina únicamente con la caja manual de cinco marchas. Está disponible con el equipamiento Allure.

