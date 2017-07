El Patagónico | Regionales - 30 julio 2017 Picabea: "hay que respetar a los niños como lectores"

La escritora María Luján Picabea participó de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia con la presentación de sus obras "Esto no es un cuento: aquí me cuento" y "Todo lo que necesita saber sobre la literatura para la infancia".

Picabea, en rueda de prensa, manifestó que se vio sorprendida por el poder de convocatoria del encuentro. "Uno se pregunta cuando hay un día tan bonito, pero aquí está el mundo entre libros y es muy grato cuando eso sucede, cuando se convoca desde la lectura y que siempre es una forma de encuentro", consideró.

La escritora también se refirió a la batalla que viene dando la literatura infantil y juvenil. "Por lo general es considerada un género menor. El adjetivo juvenil e infantil ya mete algo ahí y hace que la literatura sea condicionada por ese adjetivo y, entonces, pensar la literatura para la infancia te pone a pensar en el lector. Yo prefiero pensar en la excepción. Me parece que el adjetivo juvenil nos condiciona y nos hace pensar que es una literatura destinada a los niños cosa que no lo es", sostuvo.

Asimismo, Picabea dimensionó que a los niños hay que respetarlos como a los adultos, ya que son atravesados por los mismos conflictos. "Creemos que debemos hablarle a los niños con las palabras que hablamos entre los adultos y hay que respetarlos como lectores y hay que poder mantener una conversación real y genuina con los temas que nos interesan. Estamos acostumbrados a veces a pensar en los niños en los seres en formación que en algún momento van a comprender. Nos interesan los niños ahora, la infancia como un momento de formación", subrayó.



