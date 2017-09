Piden ayuda para continuar entregando donaciones

Ya pasaron cinco meses del temporal pero los vecinos del barrio Juan XXIII y alrededores todavía no logran recuperarse, mientras algunos todavía no volvieron a sus casa, otros necesitan la ayuda de la ciudadanía para poder levantarse ¿Cómo podés ayudar?

Más de 6000 elementos fueron donados por los vecinos autoconvocados del barrio Juan XXIII, quienes desde el comienzo del temporal se organizaron para poder ayudar a las personas que se encontraban en la misma situación que ellos.

Con un gran esfuerzo recolectaron colchones, frazadas, elementos no perecederos, kits de limpieza y más, sin un lugar físico específico luego de no contar con la solidaridad de la vecinal y la Municipalidad, lograron comenzar a entregar lo que recolectaron en una casa arrasada por el agua que donó una vecina que aún no pudo volver.

Luego de 168 días, el fin de semana pasado se quedaron sin elementos que donar, todo lo que habían logrado recolectar fue entregado a vecinos que se acercaron a la casa ubicada en la calle Juana Azurduy entre avenida Kennedy y Manuela Pedraza.

Por este motivos los vecinos autoconvocados apelan a la solidaridad de la ciudadanía y las empresas para que puedan realizar cualquier tipo de donación: colchones, frazadas, juegos de sábanas, kits de limpieza, kits de alimentos, agua envasada, pañales, ropa de abrigo, calzado y toallas entre otros elementos, son necesarios para poder seguir ayudando al otro.

Cualquier persona o empresa que quiera realizar una donación puede hacerlo este sábado a partir de las 15:00 en Juana Azurduy entre avenida Kennedy y Manuela Pedraza o bien comunicarse a través del Facebook Inundados Indignados CR.

Embed