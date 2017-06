La Justicia pidió detener al ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner en el marco de una causa por la construcción de viviendas de la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala.

El Fiscal de Investigación Penal 1 de la provincia de Jujuy, Diego Cussell, solicitó la detención del ex gobernador Eduardo Fellner, de Luis Cosentini, ex titular del Ministerio de Tierra y Viviendas, y de Lucio Abregú, ex presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy.

