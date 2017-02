Piden la detención de Oscar Parrilli

El fiscal Guillermo Marijuán apeló este martes que el procesamiento del ex titular de la AFI Oscar Parrilli, fue dictado sin prisión preventiva.

Oscar Parrilli, ex titular de la Agencia Federal de Investigación fue procesado en la víspera en la causa en la que causa en la que se investiga un supuesto entorpecimiento en la detención de Ibar Pérez Corradi, quien fue arrestado en Paraguay tras permanecer cuatro años prófugo. Fue procesado por el delito de encubrimiento agravado, pero sin prisión preventiva.

En suma, el fiscal federal apeló y pidió la prisión para el ex funcionario, ahora debe definir la Cámara Federal.

Más temprano, Parrilli cuestionó el procesamiento que le dictó el juez federal Ariel Lijo y consideró que "tiene como objetivo justificar el espionaje político" a la expresidenta Cristina de Kirchner. "tiene como objetivo justificar el espionaje político"

"Es una paradoja. Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le han dictado falta de mérito. Es decir, que me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente", sostuvo Parrilli.

En la víspera, el juez Lijo procesó a Parrilli por considerar que, en su carácter de director de la AFI, ocultó los informes producidos por la Dirección de Contrainteligencia de ese organismo para colaborar con que Ibar Pérez Corradi, acusado de traficar efedrina, eludiera a la Justicia en Paraguay, donde estuvo oculto.

Al afirmar que Pérez Corradi "no es un delincuente", el exfuncionario se refirió a que, pese a estar actualmente preso por tráfico de efedrina, la jueza María Servini de Cubría determinó que había falta de mérito para procesarlo como instigador del triple crimen de General Rodríguez.