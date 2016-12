Piden prisión efectiva para un imputado por amenazas

En Sarmiento concluyó la etapa de debate por el juicio oral y público contra los hermanos Javier (32) y Julián Marín (30), acusados como presuntos autores de los delitos de abuso de armas y amenazas simples. La Fiscalía pidió un año de prisión de cumplimiento efectivo para Julián Marín. También requirió que se lo declare reincidente. En tanto, para Javier Marín solicitó la pena de un año y seis meses de ejecución condicional. La Defensa Publica pidió la absolución de ambos acusados. El jueves se conocerá la sentenciaEn la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento se desarrollaron las dos jornadas de juicio. El tribunal unipersonal fue conformado por el juez Alejandro Rosales; la fiscalía estuvo representada por la fiscal Laura Castagno y los acusados recibieron el asesoramiento técnico del abogado adjunto de la defensa pública, Gustavo Oyarzún. Se escucharon las declaraciones testimoniales de doce personas y la lectura de los medios de prueba documental.Javier Marín reconoció haber estado en el lugar de los hechos, pero explicó que lo hizo por pedido de otras dos personas. De acuerdo a su versión, dos amigos le solicitaron que los llevara en su camioneta a esa vivienda para cobrar una deuda. En ese marco, el acusado se desvinculó del episodio de los disparos efectuados contra la puerta de la casa de la víctima.Mientras, Julián Marín relató que no efectuó amenazas contra el personal policial la noche de su detención. En ese sentido, destacó los informes de su conducta ejemplar, cuando cumplió una condena de cinco años de prisión en la comisaría de Sarmiento y alcaidía policial de Comodoro Rivadavia.ALEGATOSEn el alegato final, Castagno sostuvo que mediante la producción de la prueba testimonial, surgieron una serie de indicios que permiten acreditar que Javier Marín es el autor del caso que le imputó la Fiscalía. En consecuencia, solicitó que se lo declare autor penalmente responsable del delito de abuso de armas.Sobre el segundo hecho, afirmó que las declaraciones de las victimas permitieron probar que Julián Marín amenazó a dos empleados policiales en uno de los pasillos de la comisaria de Sarmiento.En ese sentido, peticionó la declaración de reincidencia y el dictado de la prisión preventiva, en caso que el tribunal lo declare autor responsable.Mientras, Oyarzún señaló respecto al primer hecho, que la parte acusadora no presentó testigos directos y tampoco declaró el damnificado. En este marco, consideró que no se reunieron los elementos para establecer que Javier Marín fue el autor.Con respecto a la denuncia por amenazas, el defensor manifestó que la Fiscalía no presentó testigos ajenos al hecho. Desde su análisis, los empleados policiales que declararon, tienen interés en el resultado del juicio.Asimismo, explicó que las circunstancias en las que existieron golpes entre las partes, es lógico que surjan exasperaciones. Sin embargo, en este contexto no se genera la idoneidad para constituir el delito de amenazas, argumentó. Así, requirió al juez que dicte una sentencia absolutoria para los hermanos Marín.Rosales convocó a las partes para el próximo jueves. En esa ocasión, informará el resultado de la sentencia.EL CASOSegún la acusación presentada por la Fiscalía, el 7 de marzo de este año a las 4:20 en un domicilio ubicado sobre la calle Kulper del barrio Juan XXIII, Javier Marín golpeó la puerta de una vivienda y gritó: "dale chueco levántate, abrime que ya te vi".Según los investigadores, la víctima decidió no responder. Luego el acusado efectuó un disparo contra la puerta de ingreso de la vivienda.En este contexto, el damnificado dio aviso al personal policial, que logró detener al agresor detrás del local bailable "La gota fría", en el barrio 21 de Junio. Transitaba a bordo de una camioneta, en compañía de otras cinco personas.En tanto, el segundo hecho se registró esa misma madrugada en uno de los pasillos de la comisaría. En ese lugar, los hermanos Marín junto a otras personas que habían sido demoradas por la policía se encontraban a la espera de ser identificados y trasladados al Hospital Rural.Los acusadores sostienen que Julián Marín amenazó de muerte a un empleado policial. El detenido le dijo: "a vos milico hijo de puta te voy a hacer cagar, a vos y a tu familia, yo sé dónde viven, porque paso todos los días por el frente".De acuerdo a la imputación, el acusado también profirió amenazas a un suboficial. En este caso Marín manifestó: "a vos también milico de mierda, te voy a cagar matando, te voy a abrir la panza con un cuchillo como a un capón, milico de mierda".