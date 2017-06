Piden procesar a dos policías del Centro de Monitoreo de Madryn

La Fiscalía de Puerto Madryn solicitó la apertura de investigación a dos policías del Centro de Monitoreo por no actuar ante el video donde se veía que golpeaban a un joven en el boulevard Brown.

El domingo 7 de mayo en la ciudad de Puerto Madryn, el Centro de Monitoreo de esta ciudad detectó la agresión de tres agentes de la fuerza policial hacia un hombre. A la victima la hicieron bajar de su automóvil que estaba detenido y lo agredieron físicamente. Los policías fueron separados de la Policía y se les inició un sumario.

Ahora la Fiscalía requirió procesar a dos policías del Centro de Monitoreo por no actuar ante tal situación de abuso.

"El día 7 de mayo de 2017 aproximadamente a las 07.30 horas, en el Centro de Monitoreo de Puerto Madryn, fue observado que personal policial propinaba golpes de puño y patadas a un joven sexo masculino. Esta situación fue informada al personal policial que se encontraba cumpliendo funciones en el lugar, quienes hicieron caso omiso a la solicitud de dar aviso de la situación que se encontraba desarrollando a través de las cámaras", indica el pedido de apertura de investigación solicitado por el fiscal Daniel Báez.

PoliciaReprime.mp4





"Una vez que vio las imágenes la policía no llamó a nadie y manifestó: Ni yo ni ustedes nos podemos meter porque no sabemos cuál es la situación, por algo lo habrán agarrado y por algo le estarán pegando", indica el escrito presentado ante la Oficina Judicial.

La Fiscalía imputa la comisión del delito de "encubrimiento por omisión de denuncia", previsto por el artículo 277 inciso 1° D del Código Penal con penas de seis meses a tres años al que, "tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito".

Como siguiente paso procesal, la Oficina Judicial deberá fijar fecha de audiencia de "apertura de la Investigación" ante el juez correspondiente.