El Sindicato de la Alimentación solicitó a la empresa Red Chambers que reactive los barcos y los permisos de pesca que posee la ex Alpesca a 4 años de la quiebra de la pesquera de Puerto Madryn.

Piden que se reactiven los barcos de la ex Alpesca

El gremio realizó una asamblea de que participaron los 300 trabajadores que se desempeñaban en esa firma pesquera de Puerto Madryn. Tienen expectativas de volver a trabajar si se ponen en marcha los permisos y buques de la ex Alpesca.

Según relató a Radio Chubut el secretario gremial del STIA Oscar Hughes, el pedido le fue comunicado al ministro coordinador de Gabinete Alberto Gilardino.

"Red Chambers fue invitado para que informe sobre sus planes de inversión pero el responsable Marcelo Mou no asistió", dijo Hughes, quien se mostró preocupado por el destino de unos siete permisos de pesca que corren riesgo de perderse.

El dirigente gremial también cuestionó la falta de definición por parte de la Justicia en el proceso de expropiación de la ex Alpesca, donde con recursos y apelaciones no se ha logrado "determinar quién es el dueño".

Hughes dijo que los 300 ex trabajadores "están preocupados" porque los 4.000 pesos que reciben en concepto de subsidio provincial, "ya no alcanzan" y Red Chambers "no informa cuáles son sus planes de inversión en materia pesquera".