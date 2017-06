El Patagónico | Policiales - 28 junio 2017 Piden recalificar la acusación contra padre e hijo imputados de abusar de menores de edad Durante la audiencia preliminar en donde el caso de abuso sexual debía ser elevado a juicio, el fiscal general Sergio Ferrín ayer pidió la recalificación respecto a la conducta de un padre y uno de sus hijos. Ambos habrían violado a dos niños en forma reiterada en Rawson, aseguró el acusador público. El juez dará a conocer la resolución el viernes.

La investigación fue iniciada y desarrollada hasta esta audiencia por la fiscal general Graciela Suárez García, actualmente con licencia por enfermedad. Entonces, Ferrín en carácter de nuevo fiscal jefe de la circunscripción Rawson, dio cuenta de su obligación de supervisar la tarea de quienes trabajan bajo sus órdenes.

En ese marco, entendió que ambos imputados –padre e hijo– deben tener una calificación más gravosa teniendo en cuenta la reiteración de los presuntos abusos sexuales a lo largo de cuatro años y las circunstancias que se dieron los mismos en función de la investigación y lo declarado por las víctimas en Cámara Gesell.

Si bien las fuentes judiciales no dieron detalles del caso se supo que los imputados están acusados en dos casos de abuso sexual ocurridos presuntamente de manera reiterada contra dos niños en la capital chubutense.

Mientras, el defensor Omar Rodríguez se opuso a la nueva recalificación. Señaló que los actos descriptos por la acusación realizada por el Ministerio Público Fiscal no se condicen con las calificaciones que pretende Ferrín.

Las posturas de las partes fueron escuchadas atentamente por el magistrado, quien luego informó que la resolución la dará a conocer el viernes por vía de correo electrónico.

Desde la Fiscalía aclararon que en las causas vinculadas con delitos de índole sexual se presta especial atención a las víctimas al momento de la difusión de las investigaciones. De allí la necesidad de no brindar mayores datos respecto de detalles del delito y nombres de víctimas e imputados.





