El Patagónico | Policiales - 11 mayo 2017 Piden una pena de casi 5 años de prisión por un robo en Sarmiento La Fiscalía de Sarmiento pidió que Bruno Nehiual sea condenado por robo y se aplique una pena de 4 años y 10 meses de prisión efectiva. La Defensa Pública reclamó la absolución por el beneficio de la duda y el juez dará su veredicto el miércoles que viene.

Tras dejar incorporada la prueba testimonial y documental, el juez Daniel Pérez dio por clausurado el debate que se siguió contra Bruno Nehiual, quien llegó a esta instancia acusado por el delito de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y con el uso de arma de fuego, en concurso real con abuso de arma de fuego.

A su turno, la fiscal Laura Castagno pidió que se lo declare autor penalmente responsable del robo y retiró la acusación por los delitos de portación y abuso de armas. Asimismo, requirió la aplicación de una pena de 4 años y 10 meses de prisión.

En tanto, el defensor público Tomás Malerba pidió la absolución de por la aplicación del beneficio de la duda y el magistrado convocó a las partes para el miércoles 17 de este mes a una audiencia de lectura de la sentencia.

En el alegato final, Castagno, sostuvo que mediante las pruebas producidas en el debate se logró acreditar la materialidad del hecho de robo agravado, que no fue discutida por el acusado y tampoco por su abogado defensor.

Con respecto a la autoría de Nehiual, la parte acusadora destacó que los testimonios de los tres empleados policiales que intervinieron en el hecho, fueron coincidentes en identificar al imputado como uno de los tres integrantes del grupo que se trasladaba en un Chevrolet Corsa, color gris, donde fueron hallados los elementos sustraídos.

También mencionó que uno de los detenidos, Mauro Gonzales, durante la audiencia de apertura relató ante el juez Casal que el día que ocurrió el robo manejó su vehículo acompañado por Talía Crespo. Ambos fueron hasta a la casa de la joven, ubicada sobre la calle Lavalle del barrio "Juan XXIII "y allí se subió Bruno Nehiual al automóvil.

Luego, los tres se dirigieron hasta la vivienda del damnificado, ubicada sobre calle Rivadavia y Dorrego.

En su declaración, el conductor del rodado agregó que los esperó en la confitería de la terminal de ómnibus y unos minutos más tarde los buscó nuevamente en la casa del barrio "Parque Patagonia". Allí, Crespo y Nehiual cargaron los elementos en el auto.

En este contexto, comenzó la persecución por parte de un policía a bordo de su automóvil particular. Según este testigo, al llegar al barrio "Progreso" el acusado se bajó del auto. En tanto, Gonzales y Crespo, frenaron ante un patrullero y se entregaron a la policía.

Otro de los elementos de prueba que valoró Castagno fue la denuncia por amenazas que sufrió Mauro Gonzales cuando los tres jóvenes se encontraron detenidos en la Comisaría local.

En este sentido, durante el juicio, tres policías confirmaron que Nehiual al llegar a la dependencia policial les dijo a sus dos compañeros: "ustedes háganse cargo porque yo tengo un montón de causas. Ustedes digan que a mí no me vieron".

En esta causa judicial los testigos corroboraron que más tarde Nehiual le dijo a Gonzales: "vos te tenés que hacer cargo. Esto es corto. Yo siempre salgo. Así que, ya nos vamos a ver en la calle".

Mientras, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se remita a la Fiscalía el audio de uno de los testigos propuestos por la defensa, a los fines de analizar si incurrió en el delito de falso testimonio.

Fuente: