Pidieron a la SCPL que no les cobre los servicios por 5 años

Los vecinos del Juan XXIII y Pueyrredón siguen buscando respuestas para atender los problemas en los que, desde hace más de 40 días, se encuentran tras el temporal que comenzó el 29 de marzo y que tuvo su réplica el 6 de abril, que fue devastadora para muchas viviendas que quedaron virtualmente anegadas por el agua de lluvia mezclada con los efluentes cloacales.En el edificio de la SCPL, tal como se había coordinado el miércoles en el municipio, los vecinos de estos barrios fueron recibidos por los gerentes de Saneamiento, Adolfo Carrizo, y de Comercial, Fernando Lebrún, en tanto que por el sector eléctrico participó el ingeniero Andrés Ojeda.LO TECNICO Y LO HUMANOEn el encuentro hubo información técnica por un lado y malestar y desazón por el otro, ya que los vecinos siguen reclamando no solo recuperar sus calles y casas -todavía con barro o inaccesibles-, sino también que se les garantice que lo que están viviendo no vuelva a repetirse con nuevas lluvias.El gerente de Saneamiento, Adolfo Carrizo, fue el responsable de detallar el funcionamiento de los pluviales y su injerencia cuando ingresa tanta agua de lluvia en la red cloacal, acción que es la que provoca el desborde y la salida del líquido a la superficie.Carrizo también explicó que, así como está el sistema, nadie puede garantizar que ante nuevas lluvias fuertes no se vuelva a repetir el problema que genera el ingreso de tanta agua en la red cloacal.Mientras los vecinos hablaban de casos particulares y concretos, desde la SCPL se mencionó la necesidad de separar el Juan XXIII del resto de la red para que no esté sobrecargada, y también la realización de otras obras, que corresponderán a Provincia, Nación o el Municipio, para mejorar la prestación.Los vecinos también sugirieron la colocación de válvulas de retención para que apenas se detecte el ingreso de agua a la red, pueda impedirse el paso, alternativa que se explicó desde la SCPL se tendrá que analizar, tanto en la parte técnica como económica.NO PAGAR POR 5 AÑOSRespecto de la eximición del pago de los servicios durante cinco años, como reclamaron los vecinos, el gerente comercial de la SCPL, Fernando Lebrún, consideró que eso era imposible pero adelantó que en el Concejo Deliberante se trabaja en la redacción de una ordenanza que plantearía esa posibilidad por 60 días, posiblemente prorrogados por otros 60 (ver aparte).“Eso no alcanza para nada. Es una risa. Seguimos sin tener respuestas concretas a nuestros problemas”, señaló Verónica Cruz, del Pueyrredón, quien adelantó que los vecinos volverán a tener una reunión mañana para continuar definiendo acciones, entre las que no se descartan un acampe o protesta frente al municipio.Los gerentes de la SCPL, más allá de las explicaciones dadas ayer, se comprometieron a responder por escrito el listado de requerimientos que los vecinos dejaron.