El Patagónico | Regionales - 05 enero 2017 Pidió un GPS para el intendente de Comodoro

En la conferencia de prensa, el gobernador Mario Das Neves cruzó al intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, a quien acusó de "mentiroso" por haber cuestionado la situación financiera de la provincia.

El titular del Ejecutivo chubutense lamentó que Linares "se pare ante un micrófono y diga cualquier disparate, como que esta gestión endeudó a la provincia. Nosotros tenemos superávit, los que endeudaron la provincia fueron ellos y se puede demostrar", advirtió.

Das Neves aseguró que las declaraciones de Linares "surgen de un libreto que le escribe el come billetera". Y afirmó: "si bien algunos me dicen que no le conteste, yo lo voy a hacer. No le voy a dejar pasar una que sea mentira. Es mentiroso. Está mintiendo y las cosas hay que decirlas", sostuvo.

El mandatario provincial pidió en forma irónica que "le den un GPS a Linares para que conozca la provincia. Nosotros tuvimos superávit, los que dejaron deuda fueron ellos", acotó.

En alusión a una eventual candidatura de Linares a la Gobernación en 2019, Das Neves consideró que eso sería negativo para Chubut. "¡Por favor la provincia si les toca un gobernador como él, ¡mamita!", vaticinó.

Fuente: