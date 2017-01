"Pienso que este año mi hija va a aparecer"

Así lo aseguró la madre de María Cash, quien ayer habló con El Patagónico. Además dijo que no pierde las esperanzas de que sea su hija, la persona que dejó dos pedidos de ayuda en estaciones de servicio de Chubut y Santa Cruz.

La madre de María Cash no pierde la esperanza de encontrar a su hija.

La madre de María Cash no pierde la esperanza de encontrar a su hija. Archivo/Ilustrativa

María del Carmen Gallegos, madre de María Cash, fue contactada ayer por El Patagónico y señaló que luego de observar las fotografías de los mensajes escritos en los baños de las estaciones de servicio de Garayalde y Cañadón Seco no estaba en condiciones de confirmar ni descartar que se tratara de la letra de su hija.





"Ojalá sea ella. La letra no la reconozco, puede que la haya escrito otra chica que estaba viajando con ella. No sé, sólo espero novedades y no se pierden las esperanzas", afirmó.





"En Argentina no se busca a las personas desaparecidas, a ninguna, no sólo a María sino que a cualquier persona desaparecida. Acá lo único que hacen es activar las causas cuando aparece un hecho como éste. Hace un tiempo atrás apareció un mensaje similar, yo le reconocí la letra de ella, pero la Justicia lo negó. Nosotros contratamos a una perito caligráfico y también nos dijo que era de ella, pero eso quedó en el olvido. Ahora esperamos, como esperamos todo este tiempo que la Justicia trabaje y que la encuentren", enfatizó.





Un pedido de auxilio escrito con fibrón de color negro en la puerta de un baño de la estación de servicio YPF de Cañadón Seco puso ayer a la mañana en máxima alerta a los policías de la comisaría de esa localidad, sobre todo porque la supuesta víctima se identificaba como María Cash, la joven que despareció en 2011 cuando viajaba desde Retiro a Jujuy. Ya un mensaje similar había sido descubierto el lunes en la estación de Garayalde, lo que también puso en alerta inmediata en Comodoro Rivadavia a la Brigada de Investigaciones.





Por otro lado, esta tarde radio Del Mar se volvió a comunicar con María del Carmen y afirmó, sin titubeos, que "este año mi hija va a aparecer": "todo está en manos de gendarmería, ellos se están ocupando de todo. Yo recibí un llamado de ellos contándome que habían encontrado el mensaje en el baño de la estación y a partir de ahí se comenzó a trabajar".

"Hay palabras que están puestas en cursiva y otras de imprenta. Para mí la cursiva no es María, pero la otra puede ser. Además son cinco años y medio desde su desaparición y en ese tiempo su puso pudo haber variado", explicó la madre, quien finalizó la entrevista comentando que no pierde las esperanzas y que "este año mi hija va a aparecer".