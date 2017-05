Pilotti dijo que los "piratas del asfalto" tenían información personal del chofer

Juan Bañares, el chofer asaltado y herido en una de sus manos de un disparo por " piratas del asfalto " en el kilómetro 1741 de la ruta nacional 3, a unos 100 kilómetros de Comodoro Rivadavia el sábado a la mañana, ayer ya estaba en su casa de Río Colorado, en la provincia de La Pampa.El responsable del frigorífico, Fernando Pilotti, comentó a un medio de aquella ciudad que se hicieron las denuncias pertinentes, acotando que "gracias a Dios el chofer está bien".Pilotti dijo que espera que la Policía le vaya informando sobre lo que surja en la investigación del grupo de delincuentes que atracó el camión que se dirigía desde Comodoro a La Pampa, vacío. "Es un flagelo que tiene el país. A nivel general la inseguridad nos tocó a nosotros y a un chofer nuestro que gracias a Dios está bien", dijo el empresario de la carne.Pilotti indicó que Bañares es "un excelente chofer y excelente persona", especulando que los delincuentes "sabían bien qué hacían, no eran improvisados", ya que actuaron en "un lugar sin señal de teléfono, sin GPS de camiones". El aseguró que tienen todos los camiones monitoreados y que en algunas oportunidades los mismos llevan vigilancia en la cabina.Además, Pilotti desmintió a la Unidad Regional de Policía de Comodoro, cuyas autoridades indicaron que el chofer llevaba unos 800 mil pesos en un sobre cerrado. El empresario de la carne fue tajante: "no había recaudación en el camión".Más adelante, indicó que "el camión lo que trae son todos los bolsines administrativos de sucursales y el dinero que puede tener de viáticos; no sabemos cuánto todavía".EQUIVOCO"Tenemos que hacer los arqueos de los viáticos. Supongo que ellos habrán interpretado que traía más dinero; también querrían la carga, pero cuando viene para acá viene vacío... o el camión, no sé. No tenemos en claro qué es lo que querían; el camión quedó bloqueado, por lo que no pudo moverse tampoco; es muy extraño" comentó Pilotti.El empresario pampeano dijo que "hace muchos años tuvimos un intento de robo en la zona. Nos han robado sucursales, carnicerías; es lo que tenemos que vivir los argentinos dentro de nuestro bendito país con el tema de la inseguridad".La empresa piensa replantearse los sistemas de seguridad de ahora en adelante, para realizar este tipo de viajes desde y hacia Río Gallegos.Ayer, integrantes de la Brigada de Investigaciones de esta ciudad continuaban observando cámaras de seguridad ubicadas en el tramo de ruta nacional 3 para tratar de observar si algún vehículo siguió al camión desde Santa Cruz o Comodoro Rivadavia.El chofer Bañares llegó a Comodoro a la 1 del sábado y durmió en un hotel, para retomar viaje a primera hora de la mañana. El robo ocurrió a las 7.30 y por ello se trata de establecer si los asaltantes lo esperaron en la zona de Pampa Salamanca durante toda la noche, o lo siguieron después que salió del hotel.Ayer se confirmó a este diario que el disparo que recibió el chofer fue de carabina 22 y que los delincuentes -según la versión de Bañares- lo arrojaron al suelo mientras revisaron toda la cabina en busca del dinero que se llevaron.Primero se encontraron con los bolsines, que nos les importaba, hasta que le exigieron la entrega del dinero al chofer, que al resistirse recibió el disparo en la mano.