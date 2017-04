El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 27 marzo 2017 Pinola llegó en lugar de Mas que fue desafectado y Bauza planea un 4-4-2 Además, el cordobés Paulo Dybala trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros, luciendo recuperado de una contractura en el isquiotibial izquierdo.

El lateral izquierdo Emmanuel Mas fue dado de baja tras no recuperarse de una lesión de rodilla derecha y el defensor de Rosario Central Javier Pinola ocupará su lugar en el plantel del seleccionado argentino que ayer entrenó en doble turno en el predio de Ezeiza, donde el entrenador Edgardo Bauza paró un equipo con un sistema 4-4-2 con el que planea visitar a Bolivia mañana sobre los 3.600 metros de La Paz.

Otra novedad de la jornada pasó por el cordobés Paulo Dybala, que trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros, luciendo recuperado de una contractura en el isquiotibial izquierdo, por lo que el técnico decidió que ocupe un lugar en el banco de los suplentes frente a los bolivianos, mañana a las 17 de Argentina, en el cotejo que abrirá la 14ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El atacante de la Juventus se lesionó el domingo pasado en un encuentro de la Serie A con Sampdoria y siguió un programa especial de recuperación con el kinesiólogo Luis García desde su incorporación al seleccionado, por lo que no estuvo presente en la victoria del jueves ante Chile en el estadio Monumental.

Justamente después de ese partido a Argentina le quedaron las bajas por acumulación de amonestaciones de Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia y Nicolás Otamendi, además de los lesionados Mas y Gabriel Mercado (desgarro en el isquiotibial derecho).

Por ello, durante la práctica vespertina el 'Patón' probó los siguientes cambios respecto del encuentro con los chilenos: Facundo Roncaglia por Mercado, Mateo Musacchio por Otamendi, Ramiro Funes Mori volverá por Mas (el zaguero de Everton irá como central y Marcos Rojo se correrá al lateral izquierdo), Enzo Pérez por Biglia, Guido Pizarro por Mascherano, Lucas Pratto por Higuaín y Ever Banega por Aguero.

Este será el único cambio táctico que realizará Bauza en relación con la apretada victoria por 1 a 0 sobre los dirigidos por su viejo amigo Juan Antonio Pizzi, redondeando el objetivo final de abroquelarse del medio hacia atrás, tratar de desacelerar cuando se logra la posesión con Banega, y depender del 'aire' de Angel Di María, la potencia de Pratto y la magia de Lionel Messi para 'soñar' arriba.

Por lo tanto la alineación argentina para mañana se conformará con Sergio Romero; Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo; Enzo Pérez, Guido Pizarro, Ever Banega y Di María; Lionel Messi y Lucas Pratto.

Pinola se sumó al entrenamiento que el plantel albiceleste realizó a las 16:30 y con él fueron cuatro las incorporaciones "de urgencia" que debió realizar Bauza entre la noche del jueves y ayer, ya que en esa misma jornada convocó al riverplatense Lucas Alario y al día siguiente agregó al volante central de Lanús Iván Marcone y al zaguero central de San Lorenzo Matías Caruzzo.

La convocatoria inicial de Bauza constaba de 26 futbolistas, incluyendo al suspendido Funes Mori, que por acumulación de amonestaciones no pudo estar con Chile, pero inmediatamente debió darle salida a Pablo Zabaleta por lesión, algo que marcaría el destino del plantel de allí en más, porque entre altas y bajas hoy a las 17 estará viajando con 23 integrantes, luego de la última práctica que realizará a las 9.

Después de ese entrenamiento, a partir de las 11 el técnico Edgardo Bauza realizará la conferencia de prensa habitual en los días previos a los partidos, que reglamentariamente debe ofrecerse en el lugar donde se jugará el encuentro, pero como Argentina se instalará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y viajará a La Paz a las 13 de mañana para mitigar los efectos de la altura, la charla será en Ezeiza.

El equipo argentino, cuyos integrantes mantienen la incomunicación con la prensa compatriota aunque no con los hinchas, a los que ayer les permitieron presenciar el entrenamiento vespertino en el inaccesible predio afista, está situado en el tercer puesto de la clasificación mundialista con 22 unidades, detrás de Brasil (30) y Uruguay (23), y por delante de Colombia (21), hasta allí los cuatro que van directo a Rusia.



