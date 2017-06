Pionera en no firmar el pacto minero

El gobernador Mario Das Neves, recordó ayer que "nosotros fuimos los primeros en decir que no" al pacto minero y rescató la posición que en ese sentido adoptó el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

En ese marco Das Neves indicó que "con Juan Manuel no he hablado, pero la posición nuestra fue la primera porque fuimos los primeros en decir que no" y advirtió que "debe haber varios gobernadores más, no creo que La Pampa lo firme y también hay problemas en el propio San Juan. Hay muchos problemas".

El mandatario provincial aseguró que "no es fácil redactar un convenio minero nacional; es una actividad compleja y muy discutida en la sociedad".