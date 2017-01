Piquete y quema de cubiertas en la base de la empresa San Andrés

Cristian Ángel es un operario que el último viernes fue notificado por la empresa -que tiene base en calle Etchegaray al 695 de barrio Industrial- de su despido aunque hasta el momento no le había llegado el telegrama formal que ratifique que deja de prestar funciones.

En comunicación con El Patagónico, Ángel comentó que el viernes se reincorporó a sus funciones luego de estar con boleta médica. En ese mismo momento fue comunicado que la empresa ya no contaría con su servicio: "me llamaron diciendo que no había trabajo para mí, que estaba hace un año desempeñándome en mis funciones", relató.

La firma San Andrés realiza trabajos de obra civil y soldaduras y según el trabajador desde diciembre del año pasado comenzaron los despidos que llegaron a ser un total de 11. "Hacen lo que quieren con la gente, sin pagarle, o cuando ellos quieren", expresó y sostuvo que "ahora me tocó a mí y creemos que después seguirán mis compañeros".

La medida de fuerza con piquete y quema de cubiertas que establecen en también está sujeta a la "falta de pago de sueldos" del mes de diciembre, comentó Ángel. "Nos vienen pagando en cuotas todo este tiempo, nadie se hace cargo y además en diciembre terminamos con un paro por el tema de cobro de aguinaldos y horas extras que no fueron pagadas".

El gremio de la construcción UOCRA ya tomó conocimiento de la medida y en las próximas horas trataría de establecer contacto con la empresa para destrabar el conflicto.