ROBOS - 13 junio 2017 "Pitu" Almonacid quedó detenido hasta la rueda de reconocimiento

Luego de la detención de Andrés Alfonso "Pitu" Almonacid (26), durante la noche del sábado por parte de personal de la Brigada de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, el sospechoso de asaltar a una familia de dominicanos en el barrio 9 de Julio ayer fue sometido a la audiencia de control de detención y formalización de la investigación en la Oficina Judicial.

El acto estuvo presidido por la juez penal Raquel Tassello, quien durante el fin de semana autorizó los allanamientos en relación al robo armado registrado el viernes por la tarde en el domicilio de la calle La Pampa al 300 –entre Uruguay y Sargento Cabral-, donde funciona un taller de costura.

En ese sentido, el funcionario fiscal Cristian Olazábal se encargó de detallar el violento accionar de “Pitu” en compañía de un hermano que está identificado y de un tercer participante que aún resta individualizar. Esa tarde los sujetos irrumpieron en la vivienda y redujeron a dos mujeres y a un ocasional cliente, a quienes ataron con una soga, alambre y gomas.

Incluso a una de las víctimas le propinaron un culatazo en la cabeza para que entregara una importante suma de dinero. Según la investigación judicial, la banda de delincuentes se llevó cerca de $25.000, tablets y una computadora.

El representante fiscal destacó que en base a las evidencias recolectadas se identificó a Almonacid como uno de los principales sospechosos del atraco, quien habría utilizado un arma de fuego y un cuchillo para reducir a los damnificados. Además, durante los allanamientos se le incautaron las prendas de vestir que habría utilizado en el momento del ilícito.

Por ello, Olazábal solicitó a la magistrada que “Pitu” sea imputado por los delitos de robo agravado por ser cometido por arma de fuego y un arma blanca, en concurso real por ser en poblado y en banda.

Teniendo en cuenta los peligros de entorpecimiento y fuga, la probabilidad de autoría y la pena en expectativa que posee 5 años de cárcel como mínimo, el funcionario requirió cuatro meses de prisión preventiva para el acusado.



HASTA EL RECONOCIMIENTO



El acusador público además argumentó sobre la reincidencia delictiva de Almonacid, quien a principios de marzo se vio involucrado en un robo callejero en el que le desfiguró el rostro a un habitante de su mismo barrio para quedarse con su pantalón, zapatillas, teléfono celular y documentación personal.

En el allanamiento efectuado por ese atraco, “Pitu” quemó un televisor robado que tenía en su domicilio de la calle Uruguay ante la mirada perpleja de los efectivos de Laprida. Lo hizo para borrar evidencias en su contra mientras se tramitaba la ampliación del procedimiento judicial.

No obstante el hombre -que a fines de 2016 purgó una condena de 8 años de cárcel- ya acumuló dos causas de robo perpetrados en su barrio, los que investiga Olazábal, y ahora sumó la tercera, aunque está sospechado de cometer graves asaltos registrados en las últimas semanas en la ciudad.

Por su parte, las defensoras públicas Lucía Pettinari y Vanesa Vera ayer se opusieron a la prisión preventiva justificando que las pruebas de la Fiscalía eran débiles. Puntualizaron que durante los allanamientos no secuestraron los elementos denunciados como robados y que siempre Almonacid mostró voluntad de someterse a proceso.

Por lo tanto, no eran tales los riesgos de entorpecimiento y fuga. Por ello, pidieron medidas sustitutivas de la prisión preventiva. En contraposición, el funcionario fiscal adelantó que en los próximos días Almonacid será sometido a la rueda de reconocimiento de personas que podría complicar aún más su situación.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió formalizar la investigación contra el acusado por los delitos propuestos por la Fiscalía y le decretó la prisión preventiva hasta el viernes 23 del corriente. En forma previa se hará el respectivo reconocimiento a los fines de la investigación judicial.



