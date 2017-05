El Patagónico | Deportes - 15 mayo 2017 "Pity" Martínez estuvo a la altura de la "10" del "Millo"

El mediocampista Gonzalo Martínez sobresalió en la victoria de su equipo, River Plate, ante Boca Juniors por 3 a 1 como visitante, en un encuentro correspondiente a la 24ta. fecha de Primera división de fútbol.

El enganche marcó el primer gol y asistió a Lucas Alario en el segundo tanto. Además, el futbolista se metió continuamente a las espaldas de Gino Peruzzi y desde ahí generó el mayor caudal de los conducidos por Marcelo Gallardo.



Augusto Batalla (6): Tuvo completa responsabilidad en el gol de Fernando Gago, cuando quedó a mitad de camino, sin embargo apareció en el final cuando hizo una doble tapada increíble, que le valió el triunfo.



Jorge Moreira (6): Pasó bien al ataque y, a pesar de elegir mal ante las posibles opciones, se convirtió en una de las armas ofensivas. Sin fisuras.



Jonatan Maidana (7): Estuvo siempre atento, casi no le ganaron de arriba y solamente padeció por momentos la lucha con Benedetto aunque lo controló en general.



Lucas Martínez Quarta (8): Cerró de manera excelente un disparo de Bendetto y salvó a su equipo en la línea. Sobrio y seguro en su debut en La Bombonera. Un muro.

Milton Casco (-): Se lesionó a los dos minutos del primer tiempo.



Gonzalo Martínez (9): Vivió su tarde soñada. Gran definición en el tanto y una asistencia propia de su jerarquía. Una de las mejores versiones desde su llegada al club. En el segundo tiempo estuvo más intermitente.



Ignacio Fernández (6): Insinuó más de lo que concretó, consiguió enfriar el trámite cuando Boca se le vino encima y aguantó bien la pelota. Agarró la posta ante la salida de Martínez y le dio el pase a Driussi.



Leonardo Ponzio (8): El motor del equipo y el termómetro en el medio. Siempre buscó al compañero mejor ubicado y brindó una salida limpia.



Ariel Rojas (6): Ocupó bien el hueco en la zona izquierda cuando se proyectó Camilo Mayada y se soltó poco en ataque. Desbordó cuando la situación se lo pidió y allí se asoció con Martínez.



Sebastián Driussi (6): No había pesado demasiado en el trámite aunque aprovechó la única chance clara que le dieron y liquidó la historia con una gran definición de contra.



Lucas Alario (7): Aprovechó la única posibilidad clara que le dieron.



-Los que ingresaron-

Camilo Mayada (6): Cumplió en su rol, pasó constantemente hacia el área rival y aguantó su lado cuando lo exigieron.



Rodrigo Mora (5): Cuando entró, River ya estaba replegado aguantando la ventaja, y su mejor aporte estuvo en defensa con la pelota parada. Por eso, arriba casi ni estuvo y su velocidad no ayudó en cada salida de contra.



Carlos Auzqui (5): Falló en un mano a mano que podría haber concluido la historia y le dio una vida más a Boca, le faltó explosión en los últimos metros.

