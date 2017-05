El Patagónico | Regionales - 10 mayo 2017 Planifican una cooperativa como salida laboral para ex trabajadores de Guilford El proyecto apunta a generar trabajo para 65 personas que buscan una fuente de empleo tras el cierre de la textil.

El intendente Carlos Linares se reunió el miércoles con ex trabajadores de la textil Guilford, para avanzar en acciones conjuntas que permitan crear fuentes laborales para las familias afectadas, además de gestionar el pago de quincenas adeudadas, indemnizaciones y trámites jubilatorios pendientes. "Nuestro compromiso es garantizar un futuro para esta gente", subrayó.

Linares recibió en su despacho a Cipriano Ojeda y al grupo de trabajadores que quedó en la calle ante el cierre de la planta de Guilford.

Sobre los temas abordados, el intendente manifestó: "los trabajadores terminaron la primera parte de la capacitación en soldadura industrial que, por convenio con la empresa Forte, se les brindó. Ahora, avanzamos en una segunda etapa, que consiste en la conformación de una cooperativa de trabajo".

En esa línea, explicó: "la cooperativa funcionará con el acompañamiento de una ONG y representará el paso clave para garantizarles salida laboral a corto plazo. Proyectamos una cooperativa seria, que asegure un futuro real a las 65 familias que se vieron afectadas por el cierre de la textil", puntualizó Linares.

En ese marco, volvió a destacar el convenio que se firmó con Forte para capacitar a los ex trabajadores en soldadura, al señalar: "los conocimientos que se pusieron a su alcance son sumamente importantes, porque los cursos fueron dictados por profesionales de trayectoria y reconocimiento en el rubro. Con estos aprendizajes, sin lugar a dudas van a saber sostener su cooperativa".

"También se trataron otros temas, como el pago de quincenas, indemnizaciones y trámites jubilatorios; que por derecho le corresponden a estos trabajadores. Vamos a seguir acompañándolos en esta dura pelea por recibir lo que se merecen, en reconocimiento a tantos años de trabajo en la textil", subrayó.

Mientras, el referente de los ex trabajadores de Guilford, Cipriano Ojeda, calificó de "positivo" al encuentro que mantuvieron con el intendente, al indicar: "sentimos que tenemos las puertas abiertas del Municipio para lograr un futuro laboral".

"Tenemos el compromiso de Linares de acompañarnos en esta difícil tarea de armar una cooperativa. Estamos muy entusiasmados con esta propuesta y vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance, porque queremos y necesitamos trabajar", recalcó Ojeda.

