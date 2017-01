El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 enero 2017 Plantel y los dirigentes de Newell's acordaron un impasse hasta hoy El plantel profesional de Newell's Old Boys acordó ayer con los dirigentes un impasse en el conflicto que mantienen por una deuda salarial de cuatro meses, aguinaldo y premios, informaron fuentes que participan de las negociaciones a Télam.

Los jugadores rojinegros no practicaron ayer a la mañana por segundo día consecutivo desde la vuelta al trabajo de las vacaciones, en reclamo del pago al contado de dos de los cuatro salarios adeudados, abundaron voceros que participaron de las reuniones, que contaron con la presencia del delegado de Futbolistas Argentinos Agremiados en Rosario, Gerardo González.

Los jugadores se reunieron ayer temprano con el presidente Eduardo Bermúdez en el vestuario del Complejo Deportivo de Bella Vista, donde rechazaron la oferta del pago de un salario y del premio por el partido ganado a San Martín de San Juan a los 18 integrantes del plantel.

"El plantel no practicó, pero están reunidos con dos dirigentes para tratar de encontrarle una solución a la deuda. Ayer les ofrecimos pagarles la mitad, ellos lo rechazaron, y después (el presidente) Eduardo (Bermúdez) les ofreció depositarles hoy un sueldo entero", informó el secretario José Menchón a Télam.

Luego de la primera reunión, los dirigentes comenzaron a hacer algunas llamadas para tratar de conseguir el dinero de los dos meses reclamados hasta que al mediodía las partes decidieron hacer un impasse hasta hoy, cuando volverán a reunirse.

"Todos los jugadores tienen voz y voto en las reuniones. A Maxi (Rodríguez) y a (Ignacio) Scocco esta deuda no les mueve el amperímetro, pero es importante que se hayan puesto al frente del reclamo por los pibes que firmaron su primer contrato y que cobran un básico de 18 mil pesos", advirtió un portavoz del conflicto.

El plantel y los dirigentes volverán a reunirse hoy por la mañana en Bella Vista en principio con el mismo escenario: la posibilidad de que aparezcan los dos meses de salario depositados en la cuenta sueldo de cada jugador y que vuelvan a practicar, o que el conflicto se profundice y sumen el tercer día de paro consecutivo.

