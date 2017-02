El Patagónico | Policiales | SEGURIDAD - 01 febrero 2017 Polémica con los taxistas y un tuit desubicado El presidente de TAXA y asociados, Alejandro Bustamente, twiteó "se hacen los valientes ahora pero cuando queman las papas les enchufan 20 puñaladas" y se acrecentó la grieta con los remiseros. Todo fue consecuencia de supuestas amenazas durante la movilización del lunes a la tarde, las que incluyeron a los pasajeros de los taxistas que seguían trabajando mientras se producía la concentración para marchar exigiendo seguridad.

No obstante, ayer Bustamente calificó de "errada" su publicación en la red social del pajarito, justificándola en que "fue en el momento de mayor calentura porque teníamos a los choferes amenazados, asustados sin saber qué es lo que iba a pasar, pero si son todos trabajadores y estamos todos bajo la misma situación no podes ir a un hecho de violencia con más violencia".

Bustamante ayer acusó que el lunes a la noche taxistas y pasajeros sufrieron amenazas y agresiones. "Nos quedaron 15 autos en el corte y los tenían amenazados que si se movían les destrozarían los autos, bajaron a los pasajeros que venían de zona norte y se tuvieron que ir caminando", dijo.

Ante esta situación, sostuvo que los choferes de taxis esperaron a que se liberara el corte y recién movieron los autos. Según Bustamante, los daños que se registraron en los móviles fueron en lunetas, guardabarros y paragolpes. Sin embargo, desde TAXA hasta ahora no habían radicado ningún tipo de denuncia formal.

"Amenazaron con palos y fierros a los autos que veían en la calle. Los paraban, les bajaban a los pasajeros y les decían 'andate a tu casa o acompáñanos en el corte'" expresó el referente de TAXA.

Bustamante aclaró que desde el sector de remiseros "nadie vino a hablar con nosotros para ver si íbamos a acompañar o no en la medida".

De la misma manera cuestionó: "si vas a paralizar el transporte público, los taxis o los remises, tratá de garantizar un mínimo de servicio para que la gente que tiene que seguir trabajando pueda llegar a su lugar".

Por su publicación en el twitter aseguró que "si hay que pedir las disculpas, se pedirán" pero "también del otro lado esperamos que actúen de buena manera con los trabajadores del sector".



Fuente: