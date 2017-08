Polémica: una toalla para los pechos

Una especie de bufanda que en las puntas tiene algo similar al aro de un corpiño es el objeto de moda que causa polémica en las redes sociales. Se llama "Ta-Ta Towel" –algo así como "toalla de tetas"-y tiene tantos admiradores como detractores.

"Vivía en Los Ángeles y me estaba arreglando para una primera cita. En el momento que salí de la ducha y me empecé a cambiar, comencé a sudar. Intenté ponerme talco, incluso me puse una camiseta debajo de los pechos, pero me hacía transpirar aún más. Mientras me secaba el pelo no dejaba de pensar, tiene que haber una mejor manera de evitar que el sudor de los senos me baje hasta el estómago", declaró Erin Robertson, la creadora del producto.

Como si fuera una de las viejas publicidades noventosas de "llame ya", la página oficial de Facebook del "Ta-Ta Towel" describe al artículo como algo para usar "en la casa viendo televisión, tomando una taza de café o regando las plantas". Acompaña con fotos ilustrativas.

La "Ta-Ta Towel" cuesta 45 euros (900 pesos) y viene de varios colores y estampados. "Keep them high. Keep them dry (mantenlas altas y secas)", es su slogan. Por ahora, no está disponible en Argentina.