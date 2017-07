El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 01 agosto 2017 Polémico video muestra a youtubers manoseando a una joven en un hotel El video en cuestión fue subido el sábado a su canal de Youtube por "Due Vlogs", el mismo joven que filmó la situación, y en él se puede ver una chica semiinconsciente y tendida boca abajo sobre una cama rodeada de cuatro hombres que le de-sabrochan el corpiño, le tiran alcohol encima, besan su cuerpo o se le suben encima haciendo movimientos propios del acto sexual.

Un video que muestra a un conocido youtuber manoseando a una joven en estado de ebriedad mientras otros tres “influencers” participan o miran divertidos y un quinto los filma con su celular, se viralizó este fin de semana en las redes sociales reabriendo el debate sobre la “naturalidad” con la que todavía se perciben esas situaciones y cómo “se sigue culpabilizando a la víctima”, afirmaron hoy especialistas.

El video en cuestión fue subido el sábado a su canal de Youtube por “Due Vlogs”, el mismo joven que filmó la situación, y en él se puede ver una chica semiinconsciente y tendida boca abajo sobre una cama rodeada de cuatro hombres que le desabrochan el corpiño, le tiran alcohol encima, besan su cuerpo o se le suben encima haciendo movimientos propios del acto sexual.

Tras la lluvia de críticas cosechada por el video hacia los varones pero también hacia la joven agredida, los protagonistas salieron a dar su versión de los hechos utilizando para ello también sus canales de Youtube.

Por su parte, el youtuber más comprometido por las imágenes, "Gonza Fonseca", se quejó de que “mucha gente dio por sentado muchas cosas que no son ciertas” y minimizó la situación asegurando que “no estaba midiendo lo que hacía” porque “en esa época se emborrachaba hasta quedar inconsciente”.

“Una de las chicas se tiró en la cama y yo, como el tremendo 'pajero' que era en esa época, me le tiré encima e hice como que la apoyaba re fuerte. La verdad, fue jodiendo, estaba con tremendo pedo y pueden ver como después caigo medio inconsciente de la cama”, dijo.

En su descargo, el joven explica que el video viralizado en el que los cuatro youtubers habrían abusado de una fan borracha fue filmado hace dos años y transcurrió tras una fiesta en una habitación.

"Decidimos hacer una joda en el hotel donde nos estábamos quedando. La habitación estaba llena, era tremenda joda, pasó la noche y fuimos quedando unos pocos en la habitación", relató.

Y agregó: "Una de las chicas se tiró en la cama y yo como tremendo pajero que era en esa época me le tiré encima e hice como que la apoyaba re fuerte".

Según la explicación del joven, todo se trató de una broma en medio del fuerte estado de ebriedad en el que se encontraba: "Estaba con tremendo pedo mal", señaló.

Por otro lado, Fonseca dijo que si él no hubiese protagonizado el episodio y lo hubiese visto viralizado en las redes habría pensado que se trató de un abuso. Pero expresó: "No quiero justificarme pero la realidad es que había tomado demasiado y ya no medía lo que hacía".

Para el psiquiatra especializado Enrique Stola, no quedan dudas de que las imágenes dan cuenta de “un abuso grupal” que “es una práctica súper habitual” por lo naturalizado del “machismo social”.

“Estas situaciones de abuso en manada por parte de varones que atacan a pibas alcoholizadas ocurre todo el tiempo en la noche de Buenos Aires y de cualquier gran ciudad, lo novedoso es que lo hayan filmado”, dijo a Télam.



