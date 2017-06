El Patagónico | Policiales | POLICIALES - 28 junio 2017 Policías eligen dos delegados por comisaría para gestionar reclamos Los efectivos podrán elegir dos delegados por comisaría, quienes llevarán los reclamos particulares de cada uno de sus compañeros a los representantes del Consejo de Bienestar.

El representante del Consejo de Bienestar Policial de Comodoro Rivadavia, Cristian Montesinos informó a El Patagónico la decisión de elegir dos delegados por comisaría tanto en Comodoro Rivadavia como en alrededores, para gestionar con mayor eficiencia las necesidades de los policías de las distintas dependencias policiales a las que los representantes del Consejo no pueden llegar por distancias, tiempos y "por imposibilidad de solventar los gastos que esto acarrea". Tales son los casos de las comisarías de Río Mayo, Río Senguer, Sarmiento y Camarones.

Montesinos comentó que entre los representantes del Consejo de Bienestar Policial hay descontento con la actual jefatura de policía, que encabeza el comisario Luis Avilés ya que no se ha efectivizado hasta el momento los "cuartos" por turno que le daría a cada efectivo mayor descanso.

Este sistema de trabajo había sido anunciado por la jefatura y también por el actual ministro de Gobierno, Pablo Durán, pero hasta el momento en Comodoro Rivadavia todavía no se implementó.

Los policías que quieran realizar sus reclamos particulares podrán acercarse a las reuniones del Consejo de Comodoro los miércoles de 18 a 21 en el Casino de Suboficiales de la Policía, ubicado Escalada y Namuncurá.





