Policías y médicos declararon en el juicio a Axel Nieves

A lo largo de la mañana del miércoles se llevó a cabo en la Oficina Judicial del barrio Roca la tercer jornada de debate oral y público en relación a ilícitos acontecidos el pasado 16 de octubre de 2016 que tiene como acusado a Axel Nieves. Entre los testimonios destacados de la fecha estuvieron el de un miembro de la policía Científica, un médico traumatólogo y dos clínicos. Por último se pudo escuchar la palabra del médico forense Oscar Licciardi, sobre un informe que elaboró a solicitud de la fiscalía sobre las Historias Clínicas de dos de las víctimas, Soto y Sierra.

La primera testigo fue una vecina que el día del hecho estaba en su casa y vio a un chico saltar el paredón de su vivienda y pasó corriendo. Después vino la policía a revisar, y le dicen que había sido Axel Nieves.

Luego declaró un suboficial de la policía Científica que realizó una inspección ocular en la vivienda siniestrada de la calle Millapi, toma fotografías y realiza el levantamiento y preservación de restos de proyectiles.

El tercer testigo fue un traumatólogo que recordó que aquel día ingresa un paciente, Sierra, por guardia con una herida de arma de fuego que quedó alojada en su cadera. Necesitaba un tratamiento de urgencia porque tenía la cabeza del fémur muy comprometida, que en un tiempo determinado puede evolucionar en necrosis. Este tipo de herida puso en riesgo la vida del paciente, concluyó.

Seguidamente declaró otro profesional que atendió el día del hecho en la guardia del Hospital Regional a la víctima Soto, que ingresó con una herida de arma de fuego en el glúteo, pero estable. En dos días se le da el alta y al cuarto día se le extrae el proyectil, explicó.

A continuación, declaró otro de los médicos que atendió a las víctimas en el nosocomio y finalmente se escuchó al médico forense Oscar Licciardi que expuso sobre las Historias Clínicas de ambos remitidas desde el Hospital.

Cabe señalar que presidió el acto Gladys Olavarría e integraron el tribunal de debate Daniela Arcuri y Jorge Odorisio, jueces penales; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Telma Sánchez, abogada particular del mismo.

LOS HECHOS EN DEBATE

El primer hecho a ventilar en juicio se produce el día 16 de Octubre de 2016, siendo aproximadamente las 13.30 horas, en circunstancias en que otra víctima se encontraba en el interior del dormitorio de su vivienda, cuando arribó al lugar Axel Nieves en compañía de al menos dos sujetos más de sexo masculino que hasta el momento no pudieron ser identificados, ocasión en que Axel Nieves valiéndose de un arma de fuego calibre a determinar efectuó al menos 4 disparos con la vivienda. Luego, se dio a la fuga rápidamente por calle Millapi en dirección a Avenida Rivadavia de esta ciudad.

El segundo hecho acontece el día 16 de octubre de 2016, siendo aproximadamente las 14:30 horas, en circunstancias en que Jonathan Sierra y Ezequiel Soto se encontraban caminando por calle Huergo casi intersección con Los Jazmines de esta ciudad, Axel Nieves junto a otros sujetos no identificados arribaron al lugar a bordo del rodado Chevrolet modelo Corsa, descendió del mismo portando un arma de fuego calibre a determinar, se dirigió hacia los primeros mencionados y les manifestó: "...hijos de puta ustedes me prendieron fuego la casa...", haciendo referencia al incendio de la vivienda ubicada en calle Las Margaritas 912, lugar de residencia el mencionado. Inmediatamente Nieves apuntó contra la humanidad de Sierra y Soto y con claras intenciones de acabar con la vida de los mismos, le efectuó un primer disparo a Ezequiel Soto quien ante ello salió corriendo en dirección a una escalera aledaña que conduce a la parte alta del barrio, aprovechando esa ocasión para efectuarle dos disparos más los que impactaron en su espalda. Seguidamente disparó contra Sierra impactando el proyectil en su glúteo izquierdo lo que provocó su cayera al suelo logrando reincorporarse rápidamente corriendo por calle Las Margaritas en dirección a Huergo, donde a escasos metros cayó nuevamente al suelo, oportunidad en que Nieves se colocó frente a él, apuntó sobre su abdomen y gatilló tres veces no logrando provocar los disparos por causas ajenas a su voluntad. En esos momentos comenzaron a llegar a lugar los familiares de Sierra y Soto por lo que Nieves se dio a la fuga.

Seguidamente arribó al sitio indicado personal policial, quienes, ante la sindicación de las víctimas y personas que se encontraban en el lugar, lograron interceptar en calle Los Claveles a la altura catastral 832, a Axel Nieves, el cual ante la voz de alto policía dada por el Oficial, apuntó al móvil policial y efectuó tres disparos no logrando causar lesiones a los numerarios, momento en que ese accionar fue repelido por personal policial efectuando disparos con su arma reglamentaria lo que motivó que Nieves se dé a la fuga, siendo perdido vista por los efectivos.