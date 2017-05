El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 mayo 2017 Ponzio: "River pierde mucho con la baja de Nacho Fernández, pero es un equipo" "Sin Nacho el equipo pierde mucho, por la dinámica que tiene, nos da pausa, control. Pero bueno, esto es un equipo y los buenos rendimientos se generan por buen rendimiento de equipo, no solo individual", afirmó el ex volante del Zaragoza de España.

Leonardo Ponzio, mediocampista y capitán de River, aseguró ayer que la ausencia de Ignacio Fernández por lesión en los próximos partidos del equipo se notará pero que él y sus compañeros deben trabajar para que el equipo pueda seguir rindiendo de la misma manera.

"River pierde mucho con la baja de Nacho Fernández, lo sabemos todos, no es ningún descubrimiento, pero es un equipo", sostuvo Ponzio en rueda de prensa.

"Sin Nacho el equipo pierde mucho, por la dinámica que tiene, nos da pausa, control. Pero bueno, esto es un equipo y los buenos rendimientos se generan por buen rendimiento de equipo, no solo individual. Nos tocará a mí, al 'Chino' (Ariel) Rojas, al 'Pity' (Gonzalo) Martínez hacer el trabajo que hacía Nacho y tratar de que el equipo pueda seguir rindiendo igual", asumió.

"Tiene que aparecer el equipo, más allá de quién lo reemplace, y suplantarlo para que River siga jugando al mismo ritmo", añadió el capitán de River.

En la práctica matutina de fútbol, llevada a cabo en el River Camp de Ezeiza, el delantero uruguayo Rodrigo Mora ocupó el lugar de Fernández, afectado por una lesión muscular, y se perfila para ser su reemplazante en el partido del sábado frente a Temperley, por la fecha 23 del Campeonato de Primera división.

Sobre el momento que está atravesando River, Ponzio consideró: "Cada vez tiene más identidad de juego y eso lo hace gracias al control de pelota que tiene. Manejamos mucho la pelota y eso nos ayuda a ser superiores".

Como déficit, Ponzio recalcó: "Lo que tenemos que mejorar es el tema de no sufrir al final, porque cuando no sacamos la diferencia que generamos en el juego, terminamos sufriendo. Eso es lo que el equipo tiene que trabajar porque no podemos perder puntos de esta manera".

"En Ecuador, en los últimos minutos, perdimos la pelota y ellos nos metieron en un arco, eso no puede pasar. Lo importante es que el equipo sabe a qué juega y queremos seguir mejorando", analizó Ponzio.

River viene de ganar su tercer partido en el Grupo 3 de la Copa Libertadores de América ante Emelec, en Ecuador, por 2 a 1, lo que lo tiene como líder de la zona ya que superó también a Independiente de Medellín de Colombia y Melgar de Perú.

El equipo que diagramó el entrenador Marcelo Gallardo en el ensayo de ayer a la mañana incluyó a Augusto Batalla; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Rodrigo Mora, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

El único jugador de los habituales titulares que no se entrenó con el equipo fue el defensor Jonatan Maidana, quien estuvo haciendo trabajos específicos en el gimnasio, resguardando su físico ya que viene jugando todos los partidos. Su lugar lo ocupó Luciano Lollo, que también practicó con los suplentes, y en otro momento del entrenamiento se puso de dos el propio Gallardo.

El "Muñeco" hizo hincapié en las salidas con ataque por todos los frentes.

El ingreso del uruguayo Mora causó cierta sorpresa porque se trata de un jugador de características más ofensivas que "Nacho" Fernández, afectado por una lesión muscular grado uno en el bíceps femoral derecho que lo marginará del partido del sábado, también del encuentro ante Emelec del miércoles próximo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, y quizá del Superclásico.

River tiene 39 puntos, nueve menos que el líder Boca (48), aunque adeuda un partido, el que postergó el último fin de semana con Atlético de Tucumán por la fecha 22.

El equipo "millonario" se jugará gran parte de sus posibilidades de alcanzar a Boca cuando lo visite en "La Bombonera" el domingo 14 de mayo por la fecha 24 del torneo, posiblemente sin "Nacho" Fernández, y por ahora con el uruguayo Mora en su lugar.



Fuente: