Por ahora Tecpetrol dio marcha atrás a despidos en El Tordillo

Después que Tecpetrol insistiera con la necesidad de despedir a 209 trabajadores "sobrantes" de sus empresas contratistas para garantizar la productividad en el yacimiento El Tordillo y el rechazo del Sindicato de Petroleros Privados Chubut a la pérdida de fuentes de empleo, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la extensión por 14 días de la conciliación obligatoria entre las partes.

Finalmente en la audiencia programada para ayer, la operadora dio marcha atrás con los despidos por el momento y estableció un nuevo cronograma de actividades pensado para que los operarios que no se encuentran trabajando puedan volver a la actividad en el corto plazo. En consecuencia, se subiría un nuevo perforador y se modificarían los horarios laborales con turnos de ocho horas permitiendo que se sume un turno más.

Así, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Jorge Avila, aseguró que la nueva propuesta será analizada en asamblea con los trabajadores de Tecpetrol entre mañana y el lunes en El Tordillo.

Asimismo, Avila que sostuvo el acuerdo "no es una salida ideal, pero nos ayudaría porque se trata de dar una salida laboral para por lo menos un 99% de la gente que está arriba", remarcó.

En este sentido, el titular de los petroleros convencionales destacó que habrá que encontrar una salida al conflicto que pone en riesgo cientos de fuentes de trabajo, "porque no se pueden aplicar más prórrogas, tenemos que encontrar una salida, encaminar una solución o desatar un conflicto. Y sabemos que en estos quince días en lugar de sacar a los gendarmes de yacimiento van a llegar más", subrayó.

"Había que encontrar una salida en estos días, con decisiones en las que van a tener que participar los Trabajadores. Nosotros no vamos a hacer nada a espaldas de ellos, así que vamos a empezar desde el mismo momento que lleguemos a Comodoro, a armar las Asambleas y que sea una decisión en conjunto el que podamos encontrar una salida o no a este conflicto, para que esto no se agrave a nivel regional porque no creo que con tanta Gendarmería y tanta gente en el yacimiento, sea algo pacífico", advirtió.

También se confirmó el pago al personal de YPF, que percibió sus haberes de junio ayer, y de los 86 trabajadores de San Antonio que recibirán su pago antes del mediodía de hoy.





PRINCIPIO DE ACUERDO

Mientras, el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, manifestó en diálogo con El Patagónico que se comunicó con los directivos de Tecpetrol, con Avila y con el secretario general de Petroleros Jerarquicos, José Lludgar, para interiorizarse sobre las negociaciones.

"Hubo un principio de acuerdo. Se garantizaron los salarios a quienes se habían notificado (que iban a ser suspendidos) sin goces de haberes y hubo una serie de puntos que propuso la empresa. El acuerdo será ratificado por los gremios cuando se realicen asambleas este fin de semana. Así el lunes o martes se estaría firmando un nuevo acuerdo sobre cuales serán los pasos a seguir con esta gente que está en la casa (sin subir a los yacimientos) cobrando un porcentaje de su sueldo", detalló.

El funcionario destacó que este acuerdo permitiría evitar cualquier tipo de paro en el yacimiento El Tordillo y que la operadora no avanzará con los despidos de trabajadores que había denunciado el miércoles el Sindicato de Petroleros Privados.

"En principio no se va avanzar con ese esquema (de despidos), se va a analizar si hay salidas consensuadas, pero eso es algo que conversará la empresa con los trabajadores para ver si aceptan algunas condiciones. Pero por el momento se suspendió cualquier tipo de medida", insistió.

Asimismo, Gilardino indicó que "estaría garantizada la paz social" en la Cuenca del Golfo San Jorge y que solo resta que los trabajadores acepten la propuesta de la operadora. "Hay que ratificar la propuesta que hizo la empresa en asamblea y si los sindicatos acompañan la medida, el lunes o martes se estaría firmando un convenio de paz social exclusivamente con el yacimiento de Tecpetrol", subrayó.