Por beneficio de la duda, el homicidio de Néstor Vázquez quedó sin condenados

Claudio Vera, Misael Henríquez y Miguel Baeza fueron absueltos ayer por el tribunal que condujo el juicio oral y público por el homicidio de Néstor Vázquez. Es por no haberse acreditado la autoría de los acusados. La Fiscalía ya había retirado la acusación durante los alegatos, mientras que en esa ocasión la querella había reclamado que fueran condenados.

La parte resolutiva de la sentencia del juicio al que fueron sometidos Claudio Vera, Misael Henríquez y Miguel Baeza, como coautores del homicidio de Néstor Vázquez, se dio a conocer ayer por la mañana en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

El tribunal fue presidido por la juez penal Gladys Olavarría y se completó con los vocales, Martín Cosmaro y Miguel Angel Caviglia, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Adrián Cabral y la querella –en representación de la familia de la víctima-, por el abogado Sergio Romero. Los imputados Vera, Henríquez y Baeza, en tanto, fueron asistidos por los defensores particulares Alberto Lucciani, Alejandro Fuentes y el defensor público Esteban Mantecón, de manera respectiva.



ABSUELTOS



En coincidencia con el fiscal Cabral, quien durante los alegatos retiró la acusación porque no logró probar la autoría en poder de los imputados, los jueces resolvieron absolver por el beneficio de la duda a los imputados por el homicidio de Vázquez, ocurrido el 17 de marzo de 2014 en la cancha del Club Roca.

La vida de Vázquez fue arrebatada producto de un disparo realizado por un calibre 32 largo que ingresó por la zona frontal del cráneo de la víctima, pero con los testigos que se llegó al juicio no se logró derribar el estado de inocencia de los sospechosos y ayer los jueces compartieron la postura del fiscal.

La querella, en tanto, puso todos sus esfuerzos para arribar a una condena, aunque no logró probar con la certeza que se requiere para esta instancia la responsabilidad de los tres imputados.

A todo esto, se recordó que en su momento la madre de la víctima, Olga Cañupan, afirmó en su declaración que la persona encargada de entregar a su hijo a los homicidas fue la testigo Brenda Vargas. Y que tomó conocimiento de esto por lo que le habría informado otra persona. Sin embargo la testigo –que debió ser compulsada por la policía para que asista a declarar al juicio- dijo que si bien en un principio inculpó a los tres imputados, en realidad lo hizo por despecho debido a la culminación de su relación sentimental con Claudio Vera.

Vargas reconoció que presenció el homicidio y aseguró que sólo vio a tres encapuchados, aunque dijo haber reconocido a Miguel Gallardo –quien fue degollado meses después en una vivienda del barrio San Cayetano- como el que efectuó los tres disparos.

En conclusión, los jueces sostuvieron que "no existe ningún elemento probatorio que pueda verificar los extremos declarados por Olga Cañupan y sobre esa base responsabilizar a Claudio Vera, Misael Henríquez y Miguel Baeza por el homicidio de Néstor Vázquez". En consecuencia los dichos de la madre de la víctima no lograron tener respaldo en la prueba producida en el debate.

En tanto, sobre el arma de fuego que le fue secuestrada a Baeza meses después se indicó que en su declaración el comisario Ricardo Cerda sostuvo que las armas que se manejaban entre los integrantes de la UOCRA podían pasar de mano en mano. Por esa razón, habérsele secuestrado a Baeza no acredita que él mismo la haya utilizado para ultimar a Vázquez. En su contra no existe ningún testigo, ni prueba científica, que lo ubique en el lugar del crimen efectuando tal acción.



DOS SEGUIRAN PRESOS



A excepción de Vera, sus compañeros de causa seguirán detenidos porque tanto Misael Henríquez como Miguel Baeza se encuentra cumpliendo condena por otros delitos.

Henríquez cumple condena por el homicidio de Carlos Muñoz Villagra, ocurrido el 28 de junio de 2014 en el barrio Quirno Costa. Por ese crimen, el 25 de abril de 2015 recibió una pena de 15 años de prisión efectiva.

Baeza, en tanto, fue condenado en un juicio abreviado donde se incluyeron distintos delitos, entre ellos el del arma calibre 32 que se le secuestró y que luego se confirmó que fue la utilizada para matar a Vázquez.

