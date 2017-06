Por el paro nacional en la UNPSJB solo habrá exámenes excepcionales en julio

A partir del reclamo que se mantiene desde principios de año por un aumento salarial acorde a la inflación, el Congreso Extraordinario de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica decidió el viernes suspender en todo el país las mesas de exámenes finales del turno de julio y no reiniciar las clases tras el receso invernal. En la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, su gremio docente apoya esa medida nacional, pero anuncian que habrá excepciones en las mesas de evaluación para aquellos estudiantes próximos a recibirse. También se evaluará cómo será la adhesión al no dictado de clases, considerando que el calendario de receso invernal en Chubut difiere al de universidades de otras regiones.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, decidió en la mesa paritaria que mantuvo el lunes con las representaciones sindicales, otorgar a los docentes universitarios un aumento salarial de 20% anual, iniciándose con un incremento del 4% retroactivo a marzo, 6% en junio, otro 6% en septiembre y 4% en diciembre, más un 2% de jerarquización también en diciembre.

La decisión fue rechazada en las diferentes casas de altos de estudios y luego de varios meses de negociación sin que sus demandas sean escuchadas, los docentes universitarios de todo el país a través de las dos principales confederaciones que los nuclean, CONADU y CONADU Histórica, tomaron una drástica decisión: no tomar las mesas de exámenes de julio y no reiniciar el ciclo lectivo tras el receso invernal.

La Asociación de Docentes Universitarios (ADU) que agrupa a los profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) también participó de esta decisión que se tomó el viernes. Con mandato favorable, luego de haber sondeado a los docentes mediante una encuesta, el gremio votó a favor de las acciones gremiales que impactarán en todo el país. Así, no habrá mesa de exámenes en julio y se suspenderán las clases en agosto.

Gloria Herrera, secretaria general de ADU, aceptó que la medida de fuerza "es dura". Sin embargo, entiende que era la única alternativa frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional. "Hace muchos años que no teníamos que tomar una medida de fuerza así. Si mal no recuerdo la última vez fue en 2008 en una medida que no fue por mayoría, por un voto. Pero esta vez ante la oferta del Gobierno que no pasa el 20,2% y enterados ayer que compulsivamente y de forma unilateral el Gobierno decidió que para el mes de julio con el aguinaldo nos iba a ofrecer el 6%, a cuenta de la paritaria que todavía no se cierra, esto generó mucho malestar y no nos queda otra", señaló.

La docente explicó en diálogo con El Patagónico, que en la casa de altos estudios regional, la medida nacional se respetarán, pero con excepciones. En ese sentido, detalló: "las mesas de examen de julio no se toman, pero habrá una consideración académica porque es una medida difícil que afecta a los estudiantes que siempre apoyan la lucha docente. Entonces si hay estudiantes que les quedan dos materias y con eso avanzan a su finalización de estudios se les tomaría la mesa".

"Y respecto al inicio de clases (del segundo cuatrimestre), sino hay respuesta del Gobierno nos vamos a juntar para ver cuándo iniciaríamos la medida (en la UNPSJB) para coincidir con otras universidades y que tome a la mayor cantidad en su conjunto. Lo más probable es que iniciemos (las clases) la primera semana de agosto (en las distintas sedes de la Universidad de la Patagonia) y a la dos semanas, cuando todas las universidades estén iniciando sus actividades académicas, iniciaríamos la medida", adelantó.

Por lo pronto, y a la espera de una nueva propuesta del Ministerio de Educación, el miércoles en la sede Comodoro Rivadavia habrá una nueva asamblea docente, posiblemente en horas del mediodía, donde los profesores, incluidos los del Colegio Universitaria Patagónico, analizarán la forma en que se ejecutarán las medidas que fueron apoyadas en un 65,9% -no tomar mesa de examen- y un 69,2% -no iniciar el segundo semestre- sobre una base de 285 docentes de la UNPSJB que participaron de la encuesta que se impulsó a nivel nacional.