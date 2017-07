El Patagónico | Regionales | CLAUSURAS - 28 julio 2017 Por falta de higiene clausuran parrilla de Kilómetro 3 y multirrubro céntrico Funcionarios municipales detectaron contaminación cruzada de alimentos en el local "Las Brasas" del barrio General Mosconi. Mientras en el multirrubro "Open 24", de avenida Rivadavia, colocaron mesas para un rubro que no poseen y el inodoro no funciona. "Pareciera que los comerciantes no están tomando en serio la cuestión higiénico-sanitaria", lamentó el subsecretario Daniel Campillay.

Los operativos de inspección fueron realizados en horas de la mañana de ayer por las direcciones de Habilitaciones Comerciales y Veterinaria, dependientes de la subsecretaria de Fiscalización de la Municipalidad.

En la parrilla y rotisería que funciona sobre la avenida Tehuelches 199 se detectó "falta de higiene y contaminación cruzada en los productos, es decir, mercadería precocida en contacto con productos crudos", explicó Daniel Campillay, subsecretario de Fiscalización.

En el multirrubro de la avenida Rivadavia 555, entre 25 de Mayo y Mitre, se instalaron mesas "explotando un rubro para el que no poseen habilitación. Además, en esos casos se debe contar con dos baños y tienen uno sólo, al que además no le funciona el inodoro. A esto, debemos agregar que presenta problemas edilicios", detalló Campillay.

Por todas esas irregularidades el comercio fue cerrado y las actuaciones fueron derivadas al Juzgado de Faltas, que analizará la situación de ambos locales.

Para el subsecretario "pareciera que los comerciantes no están tomando en serio la cuestión higiénico-sanitaria y nosotros debemos hacer cumplir las normativas vigentes, velando por la salud de toda la comunidad".

Cada comerciante "debe ser consciente de los riesgos que conlleva una mala manipulación de alimentos o la falta de higiene en el local. Lo más delicado es la elaboración del producto", cuestionó Campillay.

Ante esa generalizada situación está prevista la apertura del nuevo lugar para la emisión de los carnets de manipulación de alimentos, en el edificio ex SUPeH de Kilómetro. 3. Allí se centrarán los trámites y los comerciantes podrán solicitar los turnos vía web.

"El carnet lo tendrán que hacer todos porque es necesaria la instrucción acerca de la manipulación de alimentos e incluso sirve para aplicar en el hogar. El objetivo es mejorar la situación, al Estado no le sirve clausurar locales pero los vecinos merecen consumir productos de buena calidad y elaborados en lugares que cumplan con todas las normas de higiene", analizó el titular del área de Fiscalización.

Fuente: