Por la nieve solicitan transitar con extrema precaución

El director de Defensa Civil zona sur, Walter Flores, brindó esta mañana un panorama del estado de las rutas en la provincia luego de las nevadas en las últimas horas.

"Desde anoche ya teníamos en varias zonas nevadas en todo lo que es el sudoeste de la provincia; Senguer, Aldea Beleiro, Lago Blanco, Ricardo Rojas, Río Pico, Comarca, Cordillera, la Meseta Central y Este" explicó Flores y remarcó como un fenómeno "la nevada en el Valle".

Sobre la transitabilidad en las rutas, particularmente en Ruta 3 indicó que es "normal pero se requiere transitar con precaución, porque en la zona de Mala Espina hasta Garayalde está nevando, con heladas, es un área que Vialidad Nacional la tiene muy controlada, pero se solicita precaución" reiteró.



"Si no tiene que viajar por urgencia no salgan. Que el vehículo este en buenas condiciones y no extremar la velocidad", concluyó Flores en comunicación con Radio Del Mar.