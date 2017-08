Por los dichos de una "vidente", la familia de Sofía Herrera excavó su patio

El 28 de septiembre de 2008, María Elena Delgado, en ese momento con Giuliana en la panza, su marido y Sofía Herrera, decidieron ir a un camping a 58 kilómetros de Río Grande, camino a Ushuaia, a los pocos minutos de llegar Sofía salió a buscar un lugar al camping con otros niños que había en el lugar. Al regresar los niños faltaba Sofía, desde ese día pasadas las 11:00 no se supo nada más de la menor.

Los días se convirtieron en meses y los meses en años, el próximo 28 de septiembre se cumplirán nueve años de su desaparición y sus padres decidieron tomar la drástica decisión de cavar el fondo de su patio para demostrar que allí no se encontraba la menor.

Tomamos la decisión porque esta mujer tiene mucha gente que le cree sus mentiras, es gente muy violenta que nos acosa

Esta dolorosa determinación fue tomada luego de que una supuesta "vidente" llamada Verónica Contreras insistiera en que la menor estaba enterrada en el patio de la casa, ya que asegura que la menor fue enterrada ahí por sus padres: "la verdad que tomamos la decisión porque esta mujer tiene mucha gente que le cree sus mentiras, es gente muy violenta que nos acosa por las redes sociales y en la calle murmura a lo lejos, ya estamos cansados", cuenta apesadumbrada María Elena a El Patagónico.

Está confirmado que es paciente psiquiátrica, hay estudios que lo demuestran, tiene alucinaciones y cree en sus propias mentiras

La madre de Sofía asegura que la "vidente" continúa con el acoso por las redes sociales, creándose prefiles truchos pese a tener una orden de alejamiento: "esta mujer está confirmado que es paciente psiquiátrica, hay estudios que lo demuestran, tiene alucinaciones y cree en sus propias mentiras. Lo peor de todo es que hay mucha gente que lo sigue, por eso decidimos cavar en la zona en donde dijo que estaba enterrada, porque primero dijo que era debajo de una parrilla que tenemos, pero como mostramos fotos en las que se veía a Sofía jugando en el patio y estaba la parrilla cambió la versión y dijo que estaba frente una ventana con balconcito".

SH2.jpg Foto: La última actualización de la imagen de Sofía Herrera.





María Elena detalló sobre la excavación: "el lugar es un patiecito chiquito que tiene tierra y unas piedras por el tema de la lluvia, no tiene lugar para salir el agua, entonces pedimos ayuda para que vaya gente a ver y se excave", a pesar de esta decisión desde las redes exclamaban "¿por qué no hizo la justicia la excavación?", a lo que madre de la menor desaparecida responde: "la justicia no excava a pesar de que se les ha pedido porque no creen que sea necesario, ya se hicieron los allanamientos en la casa, a los pocos días de desaparecida y descartaron esta hipótesis, por eso lo hicimos de forma particular".

Desde la familia también se les pidió colaboración a profesionales del Centro Austral de Investigaciones Científicas del CONICET: "para que utilicen sus georadares, que pueden dar imágenes incluso a través del cemento pero nos dijeron que no pueden hacer nada sin una orden judicial y desde la justicia, vuelvo a repetir, no creen necesario esta situación".

A mi lo único que me importa es que se siga buscando a mi hija

María Elena Delgado busca que con esta situación se terminen las especulaciones alrededor de la desaparición de su hija: "a esta mujer le han hecho notas de medios de Santa Fe y Mendoza, la gente lee estas cosas y cree en esta persona que es paciente psiquiátrica, a mi lo único que me importa es que se siga buscando a mi hija, tienen que dejar de darle crédito a esta mujer, ya no se qué más tenemos que hacer para que gasten la energía que ponen en decir mentiras en buscar a mi hija".

Por último María Elena anuncia a este medio que la semana que viene habrá una nueva actualización de la imagen de su hija: "acá lo importante es que se siga difundiendo su carita, que la sigan buscando, yo no voy a parar de buscarla nunca, quiero que aparezca Sofía, es lo único que nos importa".

SOF.mp4 Video realizado por la familia de Sofía Herrera para impulsar la búsqueda de la menor.