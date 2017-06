La razón la comentó una auxiliar de vuelo a una revista especializada y causó malestar. Según la joven, existe una muy buena razón por la cual la tripulación del avión no bebe agua, té o café durante el vuelo. El porqué fue develado tras una investigación de "Time".

¿Por qué no es bueno tomar té o café en el avión?

Viajar en avión durante muchas horas puede llegar a ser una experiencia difícil para todos. A veces, una agradable taza caliente de té o café puede ayudar a superar el cansancio antes de aterrizar. Pero es posible que haya que pensar dos veces antes de pedir una bebida.

"Los asistentes de vuelo no toman agua caliente en el avión. No toman café ni toman té", dijo una auxiliar de vuelo a la revista "Business Insider". Según un informe de la revista estadounidense "Time", el agua para el té y el café que utilizan en el avión proviene de la canilla, y no de botella, y esa agua puede ser "francamente repugnante".

Según un informe de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), de 158 aviones inspeccionados, el 13 por ciento no contenía agua segura y dos de los aviones tenían escherichia coli en el agua. Y como informó "Business Insider", un estudio adicional de la EPA encontró que 1 de cada 8 aviones falla en la calidad del agua.

"El agua a bordo está controlada por la Agencia de Protección Ambiental para asegurar el agua potable segura en la aeronave", dijo la Asociación de Asistentes de Vuelo-CWA, a Business Insider. "La Asociación de Asistentes de Vuelo-CWA presionó por esta regulación hace 15 años. El reglamento otorga amplia discreción a las aerolíneas sobre la frecuencia con la que deben probar el agua y limpiar los tanques".

Es probable que la bacteria llegue al agua mientras está en tránsito. Según un estudio de 2015 en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública, existen más microorganismos en los vehículos de transporte que en la fuente original del agua, transfiriendo así los organismos de un tanque a otro.

El doctor Cedric Spak, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Baylor, dijo que las personas con un sistema inmunológico comprometido deben mantenerse alejadas de tomar agua, café o té en pleno vuelo. Las mejores opciones serían las gaseosas en lata o jugos embotellados. Además, señaló que las personas con bebés deberían "pensarlo dos veces" antes de llenar la mamadera de un bebé con agua de la canilla del avión.