Por un reclamo de CEPATACAL se frenó la carga de lodo

Desde este mediodía, la Cámara Empresaria Patagónica del Automotor de Cargas, Afines y Logística (CEPATACAL) mantiene una retención de servicios en reclamo por el cuadro tarifario acordado con el municipio. "Laburamos desde el primer día del temporal y no recibimos los pagos, además los números no son claros", explicó el dirigente Víctor Lastiri.

Un centenar de camiones este mediodía se apostó en la calle Gatica en el barrio Stella Maris, zona donde desde el inicio del temporal se ha trasladado la mayor cantidad de lodo desde los barrios de la zona sur. Esta vez los camiones llegaron sin carga y comenzaron una retención de servicios hasta que el municipio clarifique el cuadro tarifario para el sector y cumpla con el pago de las quincenas trabajadas.

Alrededor de las 16 horas sin respuestas de parte del Municipio los transportistas decidieron movilizarse a centro de la ciudad. En las puertas del Concejo Deliberante esperan respuestas a su reclamo.



Víctor Lastiri, el presidente de la CEPATACAL (Cámara Empresaria Patagónica del Automotor de Cargas, Afines y Logística) en diálogo con El Patagónico indicó que desde el primer día del temporal "tenemos en la calle a 108 bateas trabajando y no recibimos pagos, no sacaron las quincenas y no recibimos los pagos", señaló. Y además, advirtió que el sector reclama que se clarifiquen las tarifas "porque en eso tampoco fueron claros".

"La primer tarifa que nos dieron era de 1750 por batea de 25 metros, después nos bajaron a 1350 y ahora pretenden que la tarifa sea de 937 pesos, a ese monto si le sacamos el IVA, los impuestos nos queda en 740 pesos", detalló el dirigente.

La Cámara cuenta con más de 600 afiliados "a los que no se le puede cambiar la tarifa todos los días", explicó Lastiri.

Asimismo, recordó que el trabajo con el temporal se mantuvieron incluso guardias nocturnas que se desactivaron anoche, dado que la mayor parte de la ciudad ya se encuentra limpia. En ese contexto, apuntó al municipio y pidió "claridad y respeto por los trabajadores, que con un valor fijo de tarifa, arreglan directamente con el municipio sin intermediarios y sin diferencias".

