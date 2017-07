Por unanimidad declaran penalmente responsable a Joaquín Suárez

En la jornada de hoy concluyó la audiencia de imposición de pena en la cual la fiscal Camila Banfi solicitó 13 años de prisión, la querella representada por Sergio Romero 18 y los defensores Mauro Fonteñez y Patricio Ferrezano el mínimo de la pena establecida para el delito, es decir 10 años y 8 meses de prisión. El próximo lunes 31 de julio, a las 10.30 el tribunal dará a conocer su decisión sobre el monto de la pena a aplicar en el caso.

En sus fundamentos sintéticos del fallo los jueces Alejandro Soñis, Miguel Caviglia y Gladys Olavarría entendieron que ha quedado probada, a lo largo del debate, tanto la materialidad como la autoría del hecho. El mismo imputado asumió su responsabilidad en su declaración.

Respecto del agravante del uso de arma de fuego, ponderaron la prueba testimonial y la científica que la víctima falleció como consecuencia de la utilización de un arma de fuego, sosteniendo que el medio empleado amplifica la violencia y el poder del victimario. Con ello no se afecta el principio constitucional de legalidad, ni el no ser juzgado dos veces por el mismo tema (non bis in ídem). Por todo ello y por unanimidad resolvieron declarar penalmente responsable a Joaquín Suárez del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", en calidad de autor.

Para concluir la fiscal solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo Suárez por el término de seis meses o bien hasta que la sentencia quede firme, al igual que la querella. A lo cual la defensa no planteó objeción.

EL HOMICIDIO

El crimen ocurrió el 3 de agosto del año pasado, alrededor de las 17, cuando la víctima Matías Suárez (26) salía de su domicilio de la calle Luis Pasteur, junto a un amigo. Según la Fiscalía, allí se presentó su primo, Joaquín, quién bajó de un auto se le acercó y tras increparlo le efectuó un disparo en el rostro, luego regresó al auto y se fue del lugar.

La víctima fue trasladada por familiares al Hospital Regional donde a las 17:40 perdió la vida como consecuencia de un shock hemorrágico irreversible por herida de arma de fuego.