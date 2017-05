Portugués aplastó a Puerto Madryn en el comienzo del torneo Austral

En un lindo partido, Deportivo Portugués le ganó el duelo a Puerto Madryn RC por 40 a 17 en el marco de la primera fecha del torneo Austral de Rugby. Los primeros minutos fueron adversos para los del barrio Industrial y los dirigidos por la dupla Besson-Pérez Michelena lograron imponer el ritmo. Luego el equipo local se acomodó y logró dar vuelta el marcador antes del descanso. En el segundo tiempo aprovechó las situaciones y logró la victoria.

En el otro cotejo disputado en nuestra ciudad, Calafate le ganó en El Trébol a Chenque por 40 a 24. El duelo empezó complicado para el dueño de casa, ya que entró dormido y Madryn lo tuvo defendiendo buena parte del primer tiempo, haciendo prevalecer el físico en el contacto y con buena distribución de juego.

Así llegaría el primer try del partido, tras una buena utilización del pie por parte del apertura, Manuel Iglesias, que colocó un rastrón para la llegada de Ricardo Smit. Iglesias sumó la conversión, la visita siguió imponiéndose en los minutos posteriores y a Portugués le costaba pasar la mitad de cancha.

Promediando el primer tiempo el conjunto de Santiago Melo reaccionó. A los 32m, luego de un buen corte por la punta de Andrés Rivas y un ruck limpio, Nicolás Carranza apoyó con un pick and go. Fernando Gutiérrez efectivizó la patada a los palos y el "lusitano" empataba el marcador.

Ya en una de las últimas jugadas del primer tiempo, el local tuvo un penal y fue al line. Buena recepción en la hilera y la ovalada le volvió al ejecutor Ramón Quinteros, que entró a pura potencia al ingoal y marcó un nuevo try. Gutiérrez acertó nuevamente y el local se fue al descanso ganando 14 a 7.

La vuelta a la acción fue inmejorable para los del barrio Industrial, porque a los 2m se iría diez minutos afuera el medio scrum de Madryn, Braulio Bartolo, y sacaría rédito de eso. Luego de la indisciplina y el penal cobrado, Portugués fue al line y con un buen maul –arma letal del "luso"–, quedó cerca de los 10 metros. El medio scrum Agustín Soriani sacó la pelota, vio el hueco y se filtró para una nueva conquista. Otra vez Gutiérrez fue eficaz con el pie para estirar la ventaja. Promediando la segunda mitad, tras algunas fases de continuados con los forwards, Pablo Ninkovic apoyó un nuevo try y empezaba a darle tranquilidad en el marcador a su equipo, que ganaba 26 a 7.

Madryn fue con mucho amor propio y llegaría al descuento con Gonzalo Baldo, después de agotar el lado y hacer sobrar jugadores. En los últimos diez minutos, aún quedarían más tries para ver. Nicolás Díaz marcaría para el local, luego de varias fases mechadas entre forwards y backs, mientras que en Madryn apoyaría Martín López Morgan otra vez en la punta.

El último try fue el más lindo de la tarde y de toda la cancha. Lo comenzó Matías Campo cortándose y metiendo un buen pase en el contacto para que Pablo Vásquez llegue en el apoyo, cuide la pelota y haya liberación rápida para que Lucas Lavoz comande el final de la jugada, cediendo a la punta para que Walter Carreño enderece la carrera y conquiste el try, que sirvió para que Portugués sume punto bonus.

Buena actuación en general del equipo de Portugués, que con un juego en donde los "gordos" y los backs fueron importantes, se quedaron con una gran victoria en el debut del certamen.

SINTESIS

40 Portugués: Fernando Zuñiga, Fausto Paillahuala y Ramón Quinteros; Nicolás Carranza y Andrés Rivas; Hugo Oyarzún, Matías Campo y Nicolás Díaz; Agustín Soriani y Alejandro Urra; Javier Soto, Lucas Lavoz, Walter Carreño, Cristian Mansilla y Fernando Gutiérrez. DT: Santiago Melo.

Ingresaron: Pablo Ninkovic, Lautaro Monzón, Rubén Rivera, Lucas Iglesias, Pablo Vásques, Gastón Barrios y Lautaro Millanahuel.





17 Madryn: Facundo Soria, Facundo Quiroga y Ezequiel Pucheta; Bruno León y Santiago Sussanich; Julián Clavero, Ignacio Maldonado y Gonzalo Baldo; Braulio Bartolo y Manuel Iglesias; Matías López Morgan, Ricardo Smit, Mauricio Díaz, Hernán Tortora y Hernán Flores. DT: Norberto Besson y Agustín Pérez Michelena.

Ingresaron: Federico Semino, Agustín Quiroga, Martín Irurzún, Juan Pistilli y Juan Goyti.





Tantos PT: 7' try de Ricardo Smit convertido por Manuel Iglesias (Madryn), 32' try de Nicolás Carranza convertido por Fernando Gutiérrez (Portugués) y 39' try de Ramón Quinteros convertido por F. Gutiérrez (Portugués).

Tantos ST: 3' try de Agustín Soriani convertido por F. Gutiérrez (Portugués), 17' try de Pablo Ninkovic (Portugués), 20' try de Gonzalo Baldo (Madryn), 30' try de Nicolás Díaz convertido por F. Gutiérrez (Portugués), 32' try de Martín López Morgan (Madryn) y 39' try de Walter Carreño convertido por Gutiérrez (Portugués).

Arbitro: Roberto Luna.

Asistentes: Axel Soto y Marcos Arjona.

Cancha: Deportivo Portugués.

Figura: Ramón Quinteros (Portugués).

Amarillas ST: 2' Braulio Bartolo (Madryn) y 12' Fausto Paillahuala (Portugués).

Incidencias: expulsado Ignacio Maldonado sobre el final del partido.



> Panorama de ayer

CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES

- Deportivo Portugués 40 / Puerto Madryn RC 17 (Primera).

- Deportivo Portugués GP / Puerto Madryn RC PP (M-19).

- Deportivo Portugués GP / Puerto Madryn RC PP (M-17 Reducido).

- Deportivo Portugués 24 / Puerto Madryn RC 36 (M16).

- Deportivo Portugués 55 / Puerto Madryn RC 31 (M-15).





CANCHA: CHENQUE RC

- Chenque RC 24 / Calafate RC 40 (Primera).

- Chenque RC NP / Calafate RC GP (M-19).

- Chenque RC 32 / Calafate RC 22 (M-16).

- Chenque RC NP / Calafate RC GP (M-15).

- Chenque RC NP / Calafate RC GP (M-17).





CANCHA: DRAIG GOCH

- Draig Goch RC 29 / Comodoro RC 57 (Primera).

- Draig Goch RC 19 / Comodoro RC 38 (M-17).

- Draig Goch RC PP / Comodoro RC GP (M-15).





CANCHA: PATORUZU RC

- Patoruzú RC 40 / San Jorge RC 25 (Primera).





CANCHA: TRELEW RC

- Trelew RC 35 / Bigornia Club 16 (Primera).

- Trelew RC 7 / Bigornia Club 8 (M-19).

- Trelew RC 44 / Bigornia Club 15 (M-17).





> Programa para hoy

CANCHA: TRELEW RC

Trelew RC vs Bigornia Club.

- 13:00 M-15 – Residente.

- 14:15 M-16 – Ulik.

- 15:30 Femenino – Ulik.