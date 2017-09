El Patagónico | Deportes | RUGBY - 16 septiembre 2017 Portugués busca hacerse fuerte frente a Jabalíes RC de El Bolsón Será en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona Ascenso del Torneo Regional Patagónico de rugby. Por la Zona Desarrollo Atlántica, San Jorge RC de Caleta Olivia recibirá desde las 16:30 a Chenque RC.

Deportivo Portugués recibirá esta tarde a Jabalíes RC de El Bolsón en el marco de la cuarta fecha de la Zona Ascenso del Torneo Regional Patagónico de rugby de Primera división.

En ese contexto, el partido, que se disputará en cancha del club "lusitano" dará comienzo a las 14:15 y tendrá el referato principal de Sebastián Cárdenas, quien estará acompañado por Pablo Heredia y Francisco Mellla, quienes oficiarán de asistente 1 y 2, respectivamente.

En el otro partido que se jugará hoy, pero por la Zona Desarrollo Atlántica, San Jorge RC de Caleta Olivia será local en su campo de juego ante Chenque RC. Para este encuentro, fue designado como referí Axel Soto.

Por otra parte, se estará disputando la final en Menores de 19 años del torneo Oficial de la Unión de Rugby Austral entre Deportivo Portugués y Chenque RC. Ese partido se iniciará a las 16:00 en terreno lusitano y además será válido para el Regional Juvenil de la Zona Atlántica.

Además, por el mismo certamen, en cancha que Comodoro RC posee en Astra – Km 20, el local se medirá con San Jorge RC en Menores de 15 años y luego con Deportivo Portugués en Menores de 16.

Mientras que en cancha de Calafate RC, el dueño de casa jugará con Comodoro RC en Menores de 17 y luego chocará también con el "Coirón", pero en M-19.



PROGRAMA



HOY

TRPC 2017 - Zona Ascenso

Cancha: Deportivo Portugués - B° Industrial

14:15 Primera división: Deportivo Portugués vs Jabalíes RC. Referí: Sebastián Cárdenas. Asistente 1: Pablo Heredia. Asistente 2: Francisco Mella.



Zona Desarrollo Atlántica

Cancha: San Jorge R. C.

16:30 Primera división: San Jorge RC vs Chenque. Referí: Axel Soto.



Local Juvenil

Cancha: Deportivo Portugués - B° Industrial

16:00 M-19: Deportivo Portugués vs Chenque RC. Referí: Cristian Peña



Regional Juvenil

Cancha: Comodoro RC - Astra Km. 20

12:00 M-15 Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Idóneo club local (cancha 2).

12:00 M-16 Comodoro RC vs Deportivo Portugués. Referí: Kevin Novas (cancha 1).



Cancha: Calafate R. C. - Km. 3

13:00 M-17: Calafate RC vs Comodoro RC. Referí: Agustín Contreras.

14:30 M-19: Calafate RC vs Comodoro RC. Referí: Idóneo club local.



Fuente: