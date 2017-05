El Patagónico | Deportes - 28 mayo 2017 Portugués fue superior y derrotó a USMA en Km 5 Con goles de Sergio Sacolle y Federico Román Castillo, el "Lusitano" se llevó un triunfo por 2-0 del estadio Armando Avila. En la primera parte se fue expulsado Agustín Farcy por exceso verbal, y ante el pedido del DT, por ser un certamen de carácter amistoso, al segundo tiempo ingresaron once jugadores "patricios".

En el estadio Armando Avila se disputó un encuentro, por la 4ª fecha del torneo Amistad de fútbol, que tuvo de todo. Dos goles, un expulsado (debieron ser varios más), pierna fuerte, y juego por momentos. Con la intención de sumar minutos con la pelota, y esperar la reanudación del certamen oficial, Unión San Martín Azcuénaga recibió a Deportivo Portugués en kilómetro 5, y fue la visita la que comenzó mejor con la pelota.

Al elenco "Patricio" le costó hacerse amigo, y el duelo en la mitad del terreno comenzó a ser dominado por la experiencia de Aron Cárcamo y el criterio de Sergio Sacolle por una de las bandas.

La primera jugada clara, que terminó en la red vino de un mal pase de Molina. El "conejo" intentó abrir hacia la derecha y el pase fue interceptado por el juvenil Rodrigo Titta, quien cedió la pelota para Sacolle. El ex Comisión de Actividades Infantiles y Jorge Newbery trasladó la pelota y enganchó al ingresar al área, levantó la cabeza y la puso al ángulo derecho de Curín que no llegó. Gran definición para abrir el marcador en kilómetro 5.

Portugués fue más ordenado, y USMA fue en busca del empate con el corazón, sin demasiadas ideas claras, y al promediar la media hora recibió el segundo cachetazo. Una falta al borde del área generó el reclamo del defensor Agustín Farcy hacia el árbitro Juan Carlos Díaz, quien lo advirtió para que no continuara hablando. El ex Huracán continuó y el juez le sacó la tarjeta roja, lo que generó el reclamo de todo el banco de suplentes.

A Portugués poco le importó, y cambió el tiro libre por gol con una jugada preparada. Sacolle amagó el remate, pasó por arriba y el "paragua" Román Castillo la puso junto al poste izquierdo.

Con el 2-0 a favor se fueron al descanso, y fue ahí que el DT Thiago Errazu pidió disputar el segundo tiempo con once jugadores, algo que el DT visitante aceptó al entender que era un amistoso.

Habría que definir que es jugar un amistoso cuando de los 22 protagonistas, 20 van a disputar una pelota como si fuera la última, o con riesgo para el adversario. El segundo tiempo tuvo pocas llegadas claras, y hubo movimiento en ambos bancos de suplentes.

El local tuvo una clara para descontar pero Soviers – ingresó en el complemento por Macías- le sacó el cabezazo a Calculef que iba al ángulo izquierdo. Los último minutos estuvieron de más en Kilómetro 5, con pierna fuerte, y el pitazo final llegó luego de una plancha de Agustín Herrera sobre Franco Rodríguez, que determinó el fin del encuentro.



