El Patagónico | Deportes | RUGBY - 14 mayo 2017 Portugués se hizo fuerte en Astra y dejó sin invicto a Comodoro RC El conjunto lusitano se impuso como visitante por 34-29 en un emotivo partido jugado en el campo de juego del "Coirón". Además, Chenque RC perdió 52-14 con Bigornia de Rawson, Puerto Madryn aplastó 43-3 a San Jorge RC, mientras que Trelew RC se impuso 55-5 a Draig Goch.

Ayer se disputó la segunda fecha del Torneo Austral de Rugby, en donde Deportivo Portugués venció a Comodoro RC por 34 a 29, en un partido jugado con mucha intensidad y que el "luso" se lo quedó en una de las últimas jugadas del encuentro. En los otros encuentros de equipos de la Unión Austral, Chenque cayó ante Bigornia 52-14 y Madryn venció a San Jorge 43 a 3. Hoy completarán Patoruzú RC y Calafate en Trelew.

El encuentro fue parejo, ambos equipos mostraron movimientos interesantes y los dos también sacaron provecho de los errores del rival. Los dirigidos por Luis Cisneros pagaron caro las indisciplinas y Deportivo Portugués logró una gran victoria apoyando una conquista en los momentos finales del encuentro, cuando el partido estaba empatado en 29 y el local jugaba con uno menos.

El duelo comenzó mejor para Comodoro RC, porque a pocos minutos de comenzado el partido inauguró el marcador con un try de Maximiliano Díaz luego de un par de continuados de los gordos, después de un maul que quedó a metros del ingoal. La visita reaccionó con su capitán Ramón Quinteros, que le dio paridad al resultado con una entrada potente cuando su equipo merodeaba la zona de marcación. Promediando la primera etapa, los de Astra volverían a golpear. Una excelente contra inició Lucas Heuchert desde su campo y terminó con Matìas Villavicencio apoyando el try, tras la buena habilitación de Gastón Echeveste. Minutos después, una jugada de varias fases del local derivó en un rompimiento de Mauricio Ciavattini y un offload para la aparición de Francisco Munuce, para una nueva conquista del local. Los dirigidos por Santiago Melo aprovechaban los penales del rival para ir al line y jugar bien cerca de las 22 contrarias. De ahí, y tras sucesión de infracciones, el árbitro Daniel Araque decretó un try penal que dejaba el score: 17-12 para el local. El juego no daba respiro y en los últimos 10 minutos del primer tiempo, los dos iban a sumar tries. En el local Lucas Heuchert -que también efectivizó la conversión- sumó tras un corte del apertura Villavicencio, mientras que por el lado de los de barrio Industrial, otra vez "Papo" Quinteros descontaría tras filtrarse por la punta. Gutiérrez sumó con el pie y Comodoro se fue al descanso ganando 24-19.

El segundo tiempo también fue intenso. Se vio un juego más trabado por las infracciones de ambos,y si bien no hubo tantos puntos marcados, fue de desarrollo emocionante y con oportunidades de ambos para quedarse con la victoria. Portugués empezó de la mejor forma, porque el local quedaba con uno menos por la amarilla a Javier Romero y del penal ganado por la infracción, fue al maul y con un buen empuje se zambulló en el ingoal Pablo Ninkovic.

Comodoro tuvo un pasaje donde cometió muchos penales y tanto Lucas Heuchert como Gonzalo Zalazar vieron la amarilla. Aún con uno menos, Comodoro marcó con una linda jugada encabezada por Luciano Quiroz, que siguió Nicolás Mansilla tomando marcas y cediendo para que liquide por la punta Villavicencio. En los últimos cinco minutos, el "lusitano" mostraría carácter y daría vuelta el resultado. Primero con una jugada donde Lucas Lavoz vio el espacio y se filtró en la defensa para empatarlo nuevamente. Y cuando el partido parecía terminar en pardas, apareció un buen traslado manual de derecha a izquierda para que Javier Soto tome la marca y meta un buen pase a Lucas Iglesias, para que el wing se escape a toda velocidad por la punta y le dé la segunda victoria a su equipo en el certamen. En el Valle, Madryn se recuperó y le ganó a San Jorge, Trelew volvió a ganar frente a Draig Goch y Bigornia venció a Chenque. Esta tarde completarán la segunda fecha en Trelew, Patoruzú y Calafate.



SINTESIS



COMODORO RC 29 - DEPORTIVO PORTUGUES 34

Comodoro RC: Enzo Tenorio, José Busnadiego y Agustín Farías; Mauricio Ciavattini y Javier Romero; Gonzalo Zalazar, Francisco Munuce y Maximiliano Díaz; Gastón Echeveste y Matías Villavicencio; Mijail Stepa, Lucas Heuchert, Nicolás Mansilla, Bruno Sánchez y Luciano Quiroz. DT: Luis Cisneros.

Ingresaron: Gerónimo Legorburu, Pablo Vergara y Damián Díaz.

Deportivo Portugués: Fernando Zuñiga, Fausto Paillahuala y Ramón Quinteros; Nicolás Carranza y Mauro Quidel; Hugo Oyarzún, Matías Campo y Nicolás Díaz; Agustín Soriani y Alejandro Urra; Javier Soto, Lucas Lavoz, Gastón Barrios, Cristian Mansilla y Fernando Gutíerrez. DT: Santiago Melo.

Ingresaron: Andrés Rivas, Pablo Ninkovic, Maximiliano Aranda, Rubén Rivera, Lucas Iglesias y Lautaro Millanahuel.

Tantos: PT: 3`try Maximiliano Díaz (CRC), 14`try Ramón Quinteros (DP), 18` try Matías Villavicencio convertido por Lucas Heuchert (CRC), 21`try Francisco Munuce (CRC), 24`try penal (DP), 31`try Lucas Heuchert convertido por él mismo (CRC) y 35`try de Ramón Quinteros convertido por Fernando Gutiérrez (DP). ST: 4`try Pablo Ninkovic (DP),

Amarillas: PT: 10`Gastón Barrios por tackle alto. (DP) ST: 4`Javier Romero por reiteración de infracciones del equipo (CRC), 30`Lucas Heuchert por tackle alto (CRC) y 38`Gonzalo Zalazar (CRC).

Incidencias: No se registraron.

Cancha: Comodoro (Astra)

Referee: Daniel Araque

Asistentes: Patricio Catacci y Cristian Peña.

Figura: Ramón Quinteros (Portugués).



PANORAMA DE AYER



Cancha Comodoro RC

- Comodoro RC 28 / Deportivo Portugués 34 (Primera).

- Comodoro RC 83 / Deportivo Portugués 19 (M-17).

- Comodoro RC 43 / Deportivo Portugués 19 (M-16).

- Comodoro RC 5 / Deportivo Portugués 27 (M-15).



Cancha: Trelew R.C.

- Trelew RC 55 / Draig Goch R.C 5.

- Trelew RC 34 / Draig Goch 43 (M-17).



Cancha: Bigornia Club

-Bigornia Club 52 / Chenque RC 14 (Primera).

- Bigornia Club 17 / Chenque RC 10 (M-17).



Cancha: Puerto Madryn R.C.

- Puerto Madryn RC 43 / San Jorge RC 3 (Primera).

- Puerto Madryn RC 19 / San Jorge RC 36 (M-17).

- Puerto Madryn RC 42 / San Jorge RC 17 (M-16).

- Puerto Madryn RC 20 / San Jorge RC 22 (M-15).



Hoy

Cancha: Patoruzú R.C.

Patoruzú RC vs Calafate RC.









