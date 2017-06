El Patagónico | Deportes | RUGBY - 04 junio 2017 Portugués venció a San Jorge RC y sigue firme en la punta del Austral El conjunto lusitano hilvanó su quinto éxito seguido en la "Copa Chubut Deportes" al vencer al elenco caletense por 38-25. Además, Calafate RC perdió como local ante Puerto Madryn por 57-23, mientras que Comodoro RC derrotó en Astra a Trelew RC 21-14. Por su parte, Bigornia de Rawson se impuso a Draig Goch 32-12. Hoy completarán Patoruzú y Chenque RC.

En un partido discreto, Deportivo Portugués pudo resolver un duelo de desarrollo parejo y se quedó con un nuevo triunfo por 38-25 sobre San Jorge RC de Caleta Olivia que lo mantiene en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Austral de rugby.

En los otros partidos disputados en la ciudad, Calafate RC perdió con Madryn RC 57-23 mientras que Comodoro RC venció a Trelew RC 21-14.

Por su parte, Bigornia de Rawson le ganó en Gaiman a Draig Goch 32-12 y esta tarde completarán la quinta fecha en el Valle, Patoruzú RC y Chenque RC.

En la previa parecía accesible para el conjunto dirigido por Santiago Melo, pero siempre los partidos hay que jugarlos. Varios cambios en la formación inicial y una tarde donde no les salían las cosas, le dieron dramatismo al partido. El local tuvo su principal arma de ataque, en la obtención del line y el maul que los caracteriza eso, sumado a la puntería a los palos del fullback Fernando Gutiérrez, le dieron la posibilidad de continuar invictos y liderando el certamen. Por su parte, la visita se valió de un buen scrum y del juego de sus tres cuartos, que por momentos desequilibraron y complicaron a la defensa de los de barrio Industrial.

El comienzo del partido tuvo a un Portugués como protagonista y a la visita cometiendo muchas infracciones, que permitían que los "lusitanos" aprovechen a jugar en campo contrario a partir del line. Estuvo a punto de marcar en algunas ocasiones, pero recién a los 10m apoyó Pablo Ninkovic el primer try de la tarde. El pateador Fernando Gutiérrez sumó la conversión. San Jorge intentaba jugar con su línea para buscar el descuento y si bien se cortaron en algunas oportunidades, fallaban en el pase final.

Sobre los 28m, otro line seguido de maul le permitió a "Portu" avanzar metros y quedar a poca distancia de la zona de marcación. Algunos pick and go para cuidar la pelota y luego el medioscrum Agustín Soriani metió un buen pase para la entrada al try del capitán Ramón Quinteros. Los de Caleta Olivia fueron por el descuento y minutos después una buena jugada de sus backs culminó con el wing Federico Hermida apoyando el primero de su equipo. Luego, una amarilla a Mauro Quidel dejaba con uno menos al local. Los dirigidos por Guillermo Canne buscaron el line desde la infracción y también apostaron al maul, para que Pablo Dapra deje el partido 12-10.

En la última jugada de la primera mitad, nuevamente con el line y maul Portugués se hizo fuerte y Fausto Paillahuala asestó un nuevo try, que fue convertido por Gutiérrez.

El complemento no arrancó de la mejor forma para el puntero del Austral, ya que en los primeros minutos San Jorge achicó diferencia con un gran contraataque de los tres cuartos. Con un buen manejo de la guinda y pases certeros, la ovalada llegó a la punta para que sobre el centro Jonatan Del Rocino. La conversión fue certera por parte de Víctor Barría y el score quedaba 19-17. Ya promediando la segunda mitad, una indisciplina del local le permitió a Víctor Barría colocar un penal a las haches y dejar a su equipo arriba por la mínima. Los jugadores "lusitanos" se reclamaban mayor actitud en el tackle y comenzó a cambiar la historia. Ayudo también la infracción de Luis Galarza, que dejó a los caletenses con uno menos y cediéndole un penal inmejorable al local, que otra vez buscó el line. Con la formación cada vez más aceitada, "Papo" Quinteros se desprendió desde la cola del maul y colocó un nuevo try. Los jugadores de San Jorge buscaron el descuento y de nuevo vendría una conquista de Del Rocino tras quebrar la defensa. Los últimos minutos prometían intensidad y final abierto. Tuvo más resto el local, que tras un recupero de la pelota, encabezó una contra que culminó con Javier Soto apoyando casi debajo de las haches. Gutiérrez seguía fino con el pie y dejaba a su equipo arriba 33-25. Ya sobre el final, Portugués sumaría un nuevo try después de que el octavo Nicolás Díaz se levante de un scrum en cinco metros.

Si bien no los dejó del todo conformes la victoria consumada, el conjunto de barrio Industrial cosechó un triunfo importante para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.



SINTESIS



DEPORTIVO PORTUGUES 38 - SAN JORGE 25

Deportivo Portugués: Fernando Zúñiga; Fausto Paillahuala y Ramón Quinteros; Nicolás Carranza y Mauro Quidel; Pablo Ninkovic, Hugo Oyarzún y Nicolas Díaz; Agustín Soriani y Diego Fueyo; Javier Soto, Walter Carreño, Gastón Barrios, Francisco Rojas y Fernando Gutiérrez. DT: Santiago Melo.

Ingresaron: Andrés Rivas, Lautaro Millanahuel, Diego Videla y Mario Mella.

San Jorge: Rodrigo Almirón, Carlos Chávez y Luis Herrera; Pablo Dapra y Luis Galarza; Luciano Sacavaa, Marcos Muñoz y Augusto Moreno; Rodrigo Goy y Víctor Barría; Facundo Quiroga, Maximiliano Tejeda, Jonatan Del Rocino, Federico Hermida y Emanuel Goy.

Ingresaron: Facundo Quinteros y Paulo Nizzo DT: Guillermo Canne.

Tantos: PT: 10' try Pablo Ninkovic convertido por Fernando Gutiérrez (Portugués), 27' try Ramón Quinteros (Portugués), 32' try Federico Hermida (San Jorge), 36' try Pablo Dapra (San Jorge) y 40' try Fausto Paillahuala convertido por Gutiérrez (Portugués). ST: 47' try de Jonatan Del Rocino convertido por Víctor Barría (San Jorge), 57' penal Víctor Barría (San Jorge), 61' try Ramón Quinteros convertido por Gutiérrez (Portugués), 69`try Jonatan Del Rocino (Sam Jorge), 70' try Javier Soto convertido por Gutiérrez (Portugués) y 80` try Nicolás Díaz (Portugués).

Amarillas: PT: 35`Mauro Quidel (Portugués) ST: 20' Luiz Galarza (San Jorge) y 27' Pablo Ninkovic (Portugués).

Figura: Fernando Gutiérrez (Portugués)

Referí: Roberto Luna.

Cancha: Deportivo Portugués.



Fuente: