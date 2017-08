Portugués y Calafate abren el torneo Regional Patagónico de Mayores

Esta tarde desde las 16:15 se pondrá en marcha del torneo Regional Patagónico de rugby en su Zona Ascenso.En ese contexto, el Deportivo Portugués, que finalizó segundo en el Oficial de la Unión Austral, recibirá a Calafate RC, quien terminó tercero en el mismo certamen de Primera división.El partido de esta tarde, que se jugará en terreno lusitano, tendrá el referato principal de Axel Soto, quien estará secundado por Dante Hermosilla y Francisco Mellla.Por otra parte, también hoy se estará jugando la última fecha del torneo Oficial para las categorías juveniles de la URA.Comodoro RC recibirá a Calafate RC, en las cuatro categorías formativas (M-15, M-16, M-17 y M-19). La acción en Kilómetro 20 dará comienzo a las 12:30.De esa manera, quedarán definidos los cruces de cara a los playoffs para determinar más adelante los campeones de cada una de las categorías.PROGRAMATorneo Regional Patagónico – Zona AscensoCancha: Deportivo Portugués.16:15 Primera: Deportivo Portugués vs Calafate: Referí: Axel Soto. Asistente 1: Dante Hermosilla. Asistente 2: Francisco Mellla.Torneo Oficial - JuvenilCancha: Comodoro RC – Astra, Km 20.12:30 M-15: Comodoro RC vs Calafate. Referí: Pablo Heredia (cancha 2).13:30 M-16: Comodoro RC vs Calafate. Referí: Marcos Arjona (cancha 1).14:00 M-17: Comodoro RC vs Calafate. Referí: Patricio Catacci (cancha 2.15:00 M-19: Comodoro RC vs Calafate. Referí: Roberto Luna (cancha 1).