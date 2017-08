El Patagónico | Deportes | TORNEO INICIAL B - 22 agosto 2017 Portugués y Laprida empataron 1-1

El Deportivo Portugués empató en la tarde de ayer como local 1-1 con Laprida del Oeste en un partido que marcó la continuidad de la octava fecha del torneo Inicial B del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Con ese resultado, el cuadro lusitano llegó a las 10 unidades, mientras que Laprida se ubica con ocho puntos.

Esta fecha se había iniciado el último sábado con el triunfo de Ferrocarril del Estado sobre Unión San Martín Azcuénaga por 1-0, mientras que Próspero Palazzo derrotó 2-0 a Rada Tilly, en ambos casos en condición de visitante.

La jornada se completará cuando jueguen –con día a confirmar- Nueva Generación y Argentinos Diadema, quienes no pudieron jugar el último sábado a raíz del mal estado del campo de juego de Ferro producto de la lluvia caída el jueves.



PANORAMA DE LA 8A. FECHA



Sábado

- USMA 0 / Ferrocarril del Estado 1.

- Rada Tilly 0 / Próspero Palazzo 2.



Ayer

- Deportivo Portugués 1 / Laprida del Oeste 1.



Pendiente

- Nueva Generación vs Argentinos Diadema.



PROXIMA FECHA



- USMA vs Rada Tilly.

- Laprida vs Nueva Generación.

- Próspero Palazzo vs Deportivo Portugués.

- Ferrocarril del Estado vs Argentinos Diadema.



