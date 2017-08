Seguir en Twitter: @ Por Juan Pablo Rechter El Patagónico | BIZ - 26 agosto 2017 Post-PASO: ¿qué esperar del mercado?

Se sabe que ciertos acontecimientos políticos y económicos, sean locales o internacionales, suelen impactar de lleno sobre el mercado financiero argentino. Es así que la atenta mirada de economistas e inversionistas estaba posada sobre los resultados de las elecciones PASO del pasado 13 de agosto celebradas en Argentina. El Gobierno tenía una importante prueba por delante que sorteó con éxito, al día siguiente de las elecciones primarias el mercado despertó eufórico, el dólar comenzó a descender y la bolsa se mostró optimista. Pero ¿cuál será el futuro del mercado a corto plazo?.

En los primeros meses del año 2017, el rendimiento de los productos de inversión que ofrece el mercado de capitales en Argentina fue muy atractivo para los inversores. Si analizamos los datos hasta el 31 de julio observamos que una colocación en pesos rindió aproximadamente el 14%, contra una suba del dólar estimada en el 9.95% para el mismo período. Es decir, que quien mantuvo la inversión en moneda local le ganó al dólar, aunque en los últimos dos meses la suba de esta moneda fue tan rápida, que terminó erosionando parte del rendimiento acumulado en la primera parte del año.

La industria de fondos comunes de inversión reflejó esta situación y en la primera mitad del año se dio un crecimiento muy importante del patrimonio administrado en fondos de renta fija en pesos, y sobre el final del mes de mayo se observó cierta dolarización por parte de los inversores que comenzaron a suscribir fondos denominados en dólares.

Lo cierto es que la primera prueba del Gobierno en las urnas pasó y ante la incertidumbre previa existente en el mercado, el balance es positivo. La pregunta ahora es ¿qué deben hacer los inversionistas de ahora en adelante?. Los resultados de las elecciones del pasado domingo 13 de agosto, dejó al oficialismo con una muy buena performance a nivel país. El empate técnico en la provincia de Buenos Aires era un resultado posible, pero no necesariamente el que esperaban los mercados financieros, es por la euforia que vimos en las primeras horas, con una baja fuerte del dólar y subas pronunciadas tanto en bonos como en acciones. Estimamos que esta fortaleza inicial debería fijar nuevos niveles de precio de los activos argentinos de cara a los próximos meses.

A la hora de pensar y evaluar alguna estrategia para el destino de los ahorros, es clave estar atento a las decisiones políticas que afectan a la economía del país. Con relación a este punto, Rechter opina: "Es importante destacar que una de las principales críticas que recibió el oficialismo en los últimos meses tuvo que ver con la mala situación de la economía que recién en los meses de junio y julio pasados empezó a repuntar, pero todavía no se traduce en aumentos del empleo ni en la percepción de la sociedad. Aún con este panorama el gobierno obtuvo un muy buen resultado en las primarias, por lo tanto creemos que si la economía confirma las buenas señales, eso debería ayudar y mucho en las próximas elecciones de octubre y darle a Cambiemos un mayor impulso para obtener un resultado superior al del 13 de agosto".

Desde INTL Gainvest advertimos que la suba del dólar de los últimos tres meses ha sido muy violenta y rápida, por lo cual creemos que todavía hay valor en una estrategia de inversión mayoritariamente en pesos de cara a los próximos tres meses.

No obstante esto, y con el objetivo de armar una cartera balanceada entre pesos y dólares de baja volatilidad, proponemos una colocación de 70% en fondos comunes de inversión es pesos y el balance de 30% en fondos comunes de inversión en dólares.



(*) Managing Director del Grupo INTL FCStone en Argentina.





