El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 20 mayo 2017 Prades dice que es "incomprensible lo que están haciendo las petroleras" El intendente caletense, Facundo Prades, se sumó a los generalizados cuestionamientos que formulan a las operadoras petroleras numerosos funcionarios y gremialistas, sobre todo aquellos que conviven en localidades vinculadas directamente con los yacimientos.

Caleta Olivia (agencia)



En principio, el intendente Prades expresó su acuerdo con la iniciativa de declarar la Emergencia Social Petrolera impulsada por el comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, pero también recordó que ya en 2016 tanto él como otros intendentes y dirigentes de gremios petroleros de Santa Cruz y Chubut, plantearon una fuerte postura contra las operadoras.

En ese sentido, calificó como "incomprensible lo que están haciendo", debido a las negativas consecuencias laborales y sociales que generan al reducir sus programas de perforaciones, de manera especial YPF.

De esta última dijo que "tuvo momentos de ganancias muy buenos cuando el valor del barril superaba holgadamente los 100 dólares e invertía muy poco. Entonces creo que en época de vacas flacas como las actuales, tienen que invertir lo que han ganado".

Es por ello que consideró que ahora los funcionarios políticos deberían establecer reglas bien claras hacia las mismas, aplicando las leyes que los facultan para ello y en ese contexto les recordó que tienen una deuda con el pasivo ambiental.



RECOLECCION DE RESIDUOS



En otro orden, al ser consultado sobre la anunciada tercerización del servicio de recolección de residuos urbanos, el intendente reveló que ya hay tres empresas locales interesadas en la licitación que se lanzará en poco más de un mes.

También reiteró que la decisión del Departamento Ejecutivo no tiene marcha atrás y que no habrá cesantías de trabajadores municipales ya que quienes actualmente pertenecen a ese sector (donde se registran los paros más extensos) tendrán la opción de incorporarse a la empresa que se adjudique el servicio, ya que de lo contrario serán insertados en la "guardia urbana" que se creará para realizar trabajos de limpieza en horarios nocturnos, eliminar basurales clandestinos y mantener espacios públicos.



COMPLETARA EL PAGO DE SUELDOS



Respecto de la regularización de pagos a los empleados y obreros municipales, Prades estimó que la próxima semana se recibirán Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el extraordinario mensual de Provincia, con lo cual se podrá cancelar el 50 % de los sueldos que se adeudan del mes de abril.

Recordó además que para abonar la totalidad de los salarios sin tomar adelantos bancarios, la Municipalidad necesita 65 millones de pesos, pero a sus arcas solo ingresan 34 millones por coparticipación provincial y recaudación propia.

Para colmo, las cajas volantes para pago de impuestos no generan los suficientes fondos debido a que las oficinas de Rentas casi siempre están inactivas por las constantes medidas de fuerza que impone el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Caleta Olivia (SOEMCO), cuya dirigencia solo prometió tratar en plenario de delegados el eventual levantamiento de las medidas de fuerza.

Fuente: