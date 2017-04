Prades espera "volver a trabajar para poner a Caleta de pie"

"Quiero agradecerles los llamados, los mensajes, las cadenas de oración y la preocupación por mi estado de salud que le han hecho llegar a mis familiares, amigos y equipo de trabajo", comenzó diciendo el intendente Facundo Prades en un video que envió desde Buenos Aires donde se encuentra recuperándose de manera favorable de la intervención quirúrgica a la que fue sometido para extraerle un tumor alojado en el riñón derecho como así también el órgano. En sus palabras reafirma su amor por Caleta Oliva y expresa sus ansias de reponerse lo más pronto posible para retornar a sus funciones.

En el video recalca y agradece el amor y el afecto con el que los vecinos de Caleta Olivia y de otros puntos de la Provincia se han manifestado en estos últimos días. "Agradezco el amor, el afecto, el cariño y eso es lo que hoy me ha puesto de pie y me ha puesto en la recta final de mi recuperación", dijo Facundo Prades y agregó: "estoy en proceso de recuperación para poder cerrar el círculo de rehabilitación, esperando la biopsia del tumor y de los ganglios que me extirparon".

Asimismo señaló estar muy ansioso, "y esperando volver, estoy extrañando mucho a mi querida Caleta, con muchos proyectos con ganas de volver y espero pronto me den el alta y volver a trabajar codo a codo para poner a Caleta de pie", y aseveró: "extraño mi función, espero que pasen muy felices Pascuas y les aseguro que muy pronto voy a estar en Caleta para ponerme al frente de esta guerra que nos hemos propuesto que es la de ponerla en pie".