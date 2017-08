Precandidatos de Chubut Para Todos compartieron un encuentro con fiscales

Además de su compañera de fórmula Rosa Rosario Muñoz, estuvieron hicieron presentes la precandidata suplente en segundo término, Virginia Menghini.

Ya iniciando la cuenta regresiva de lo que será el acto eleccionario del 13 de agosto, Arcioni trazó un satisfactorio balance de la campaña que llegó a distintos puntos de la provincia y ratificó el respaldo mayoritario al gobernador Mario Das Neves y su proyecto. También agradeció a los funcionarios provinciales que acompañaron los distintos tramos de su extenso recorrido por comunas y localidades chubutenses, sin considerar "extensión o categoría".

"Escuchar a la gente y conocer sus problemas es la razón de ser para quien ejerce un cargo público. El señor gobernador nos pide que estemos cerca de las necesidades y los problemas. Nadie tiene que ir por soluciones a Rawson, tenemos que hacer territorio porque es parte de nuestra función", sintetizó Arcioni, quien felicitó la tarea de la militancia a una semana de las PASO.

"Tengo el compromiso de defender a nuestra provincia. Se nos tiene que tener en cuenta dentro un federalismo real. No tiene que quedar en un eslogan de campaña. Viendo cómo reclama Mario Das Neves, entendemos que un diputado debe trabajar en forma conjunta con Provincia. Hay que estar en sintonía y es lo que también le sugiero al resto de los precandidatos de otras fuerzas", agregó.

Además pidió asumir una mirada amplia respecto a la tarea a cumplir en la Cámara de Diputados de la Nación. "No tiene que haber personalismos ni intereses partidarios, ya que esto opaca cualquier intención. El vecino, los intendentes, los concejales y los jefes comunales nos exigen que se defienda a la Provincia ya que hay legisladores que ni siquiera se conocen. Muchos no han estado siquiera en la Provincia, no la conocen y faltan al respeto", manifestó.





EL ATAQUE A LA CASA DEL CHUBUT





Respecto al ataque sufrido el viernes por la Casa del Chubut en Buenos Aires, manifestó:

"no se pueden entender estos hechos vandálicos cometidos por delincuentes y sobre todo cobardes. La Provincia siempre ha estado abierta al diálogo y más aún con las comunidades aborígenes. Este grupo no pertenece a la comunidad mapuche ya que estos dialogan y son pacíficos. Forman parte de un sector aislado de delincuentes comunes que quieren enarbolar una causa que no se sabe cuál es".

Consideró que la situación es delicada por la repercusión nacional que ha tenido el tema y, sobre todo, por los métodos violentos utilizados por la fracción extremista Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). "Nos enoja y nos entristece que existan este tipo de personajes. Ya estamos en una instancia muy compleja y como lo dije en El Maitén, donde inclusive tome contacto con los gendarmes y los empleados de La Trochita, exigimos a la Justicia las garantías de paz y seguridad. Estos hechos contra los bienes del Estado, los productores y la cultura de los pueblos no admiten encapuchados, gente con palos y piedras. Peor es escuchar a dirigentes que opinen irresponsablemente. La violencia es injustificada y lo que se pretende es avasallar la soberanía provincial y nacional", enfatizó.